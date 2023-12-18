Убил любимую из-за ревности — на Одесчине задержали мужчину

Мужчина в отделении полиции. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы. Известно, что преступник заподозрил любимую в измене, из-за чего стал избивать потерпевшую.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Во время совместного застолья 40-летний житель Ананьева избил сожительницу. Конфликт между влюбленными возник на почве ревности. Мужчина, недовольный поведением гражданской жены, ударил ее по голове металлическим совком, кулаками, а потом, уже лежащую, еще и ногами. Потерпевшая скончалась до прибытия врачей "скорой".

По предварительному выводу, женщине были нанесены переломы костей черепа, челюсти, носа, многочисленные ушибы головы, которые и стали причиной смерти.

Какое наказание грозит

Мужчину задержали на следующий день и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, в Одессе правоохранители задержали мужчину, который до смерти избил горожанина. Охранник автостанции заподозрил потерпевшего в краже денег и нанес тяжкие телесные повреждения.