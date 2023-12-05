На Одещині судитимуть двох ґвалтівників неповнолітніх дівчат

Чоловік повалив дівчину на підлогу. Фото: УНІАН

В Одеському районі затримали двох ґвалтівників неповнолітніх. Чоловіки силою примушували до сексуальних забаганок дівчат-підлітків.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Подробиці інцидентів

Перший, 32-річний мешканець Одеського району, у вересні цього року вчинив дії сексуального характеру стосовно 16-річної падчерки за місцем проживання. Однак, вона розповіла матері про його злочинні дії та звернулася до правоохоронних органів.

Також повідомлено про підозру 23-річному жителю Одеси у зґвалтуванні неповнолітньої та скоєнні грабежу. Чоловік повалив на землю 17-річну перехожу та зґвалтував, застосовуючи фізичне насильство та погрози. Після чого вкрав мобільний телефон потерпілої.

Яке покарання загрожує

Наразі за клопотанням прокурора підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує покарання за ч. 3 ст. 152 КК України, що передбачає до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України поширило телефонний дзвінок росіянина, де він розповідає про дії російських солдатів на фронті. Вони вбили чоловіка та спіймали у місті жінку, а потім зґвалтували її.

Також ми писали, що в Київській області, а саме у Броварах, затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтування підлітка під час сеансу масажу. Обвинуваченому повідомлено про підозру.