На Одесчине будут судить двух насильников несовершеннолетних девушек
В Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Подробности инцидентов
Первый, 32-летний житель Одесского района, в сентябре этого года совершил действия сексуального характера в отношении 16-летней падчерицы по месту жительства. Однако она рассказала матери о его преступных действиях и обратилась в правоохранительные органы.
Также сообщено о подозрении 23-летнему жителю Одессы в изнасиловании несовершеннолетнего и совершении грабежа. Мужчина сверг на землю 17-летнюю прохожую и изнасиловал, применяя физическое насилие и угрозы. После чего украл мобильный телефон потерпевшей.
Какое наказание грозит
По ходатайству прокурора подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание по ч. 3 ст. 152 УК Украины, которая предусматривает до 12 лет тюрьмы.
Напомним, Главное управление разведки Украины распространило телефонный звонок россиянина, где он рассказывает о действиях российских солдат на фронте. Они убили мужчину и поймали женщину в городе, а затем изнасиловали ее.
Также мы писали, что в Киевской области, а именно в Броварах, задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании подростка во время сеанса массажа. Обвиняемому доложено о подозрении.
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