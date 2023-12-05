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На Одесчине будут судить двух насильников несовершеннолетних девушек

5 декабря 2023 14:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине будут судить двух насильников несовершеннолетних девушек
Мужчина повалил девушку на пол. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности инцидентов

Первый, 32-летний житель Одесского района, в сентябре этого года совершил действия сексуального характера в отношении 16-летней падчерицы по месту жительства. Однако она рассказала матери о его преступных действиях и обратилась в правоохранительные органы.

Также сообщено о подозрении 23-летнему жителю Одессы в изнасиловании несовершеннолетнего и совершении грабежа. Мужчина сверг на землю 17-летнюю прохожую и изнасиловал, применяя физическое насилие и угрозы. После чего украл мобильный телефон потерпевшей.

Какое наказание грозит

По ходатайству прокурора подозреваемые находятся под стражей. Им грозит наказание по ч. 3 ст. 152 УК Украины, которая предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Напомним, Главное управление разведки Украины распространило телефонный звонок россиянина, где он рассказывает о действиях российских солдат на фронте. Они убили мужчину и поймали женщину в городе, а затем изнасиловали ее.

Также мы писали, что в Киевской области, а именно в Броварах, задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании подростка во время сеанса массажа. Обвиняемому доложено о подозрении.

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