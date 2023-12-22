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На Одещині винесли вирок таксисту за вбивство та зґвалтування

22 грудня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині винесли вирок таксисту за вбивство та зґвалтування
Чоловік за ґратами. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

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Деталі злочинної діяльності

З липня 2013 року по травень 2015 року засуджений, займаючись приватними перевезеннями, на території Одеси та області скоїв 6 грабежів, 7 розбоїв та вбивство 4 жінок — пасажирок його авто. Коли на вимогу віддати кошти та ювелірні вироби потерпілі чинили опір, він починав душити їх, доки вони не переставали подавати ознак життя.

Крім того, на початку травня 2015 року, бувши напідпитку, зловмисник проник до одного з будинків у Маяках. Побачивши в кімнаті 8-річну дівчинку, почав душити та вчинив дії сексуального характеру, зірвав з вух золоті сережки та втік, злякавшись батька дитини, який зайшов до кімнати.

Який вирок виніс суд

Чоловіка визнали винним у скоєнні грабежів, розбоїв, вбивств та зґвалтуванні малолітньої (ч. 2 ст. 186, ч.ч. 2, 4 ст. 187, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, п.п. 6, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 15 п.п. 2, 6, 9, 10, 13 ч. 2 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки. Відомо, що злочинець запідозрив кохану у зраді, через що почав бити потерпілу.

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