В Одесской области вынесли приговор таксисту за убийство и изнасилование

Человек за решеткой. Фото: pixabay

В Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали преступной деятельности

С июля 2013 по май 2015 осужден, занимаясь частными перевозками, на территории Одессы и области совершил 6 грабежей, 7 разбоев и убийство 4 женщин — пассажирок его авто. Когда по требованию отдать средства и ювелирные изделия потерпевшие сопротивлялись, он начинал душить их, пока они не переставали подавать признаки жизни.

Кроме того, в начале мая 2015 года, будучи под хмельком, злоумышленник проник в один из домов в Маяках. Увидев в комнате 8-летнюю девочку, начал душить и совершил действия сексуального характера, сорвал с ушей золотые серьги и скрылся, испугавшись отца ребенка, зашедшего в комнату.

Какой приговор вынес суд

Мужчину признали виновным в совершении грабежей, разбоев, убийств и изнасиловании малолетней (ч. 2 ст. 186, ч.ч. 2, 4 ст. 187, ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, п.п. 6, 13 части 2 статьи 115, части 3 статьи 15 пунктов 2, 6, 9, 10, 13 части 2 статьи 115 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве сожительницы. Известно, что преступник заподозрил любимую в измене, из-за чего стал избивать потерпевшую.