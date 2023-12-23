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Связали и забрали деньги — на Одесчине злоумышленники напали на семью с детьми

23 декабря 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Связали и забрали деньги — на Одесчине злоумышленники напали на семью с детьми
Изъятые вещественные доказательства. Фото: Национальная полиция Украины
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Полиция Одесщины сообщила о подозрении одному из фигурантов разбойного нападения на семью. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы за избиение и грабеж.

Об этом сообщается на сайте ГУ ЧП в Одесской области.

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Детали дела

Преступление было совершено в одном из сел Беляевской городской общины Одесского района. Полицейские установили, что группа злоумышленников, имея информацию о сбережениях супружеской пары, спланировали разбойное нападение на нее. Ночью, когда все спали, правонарушители, повредив окно, проникли в дом пострадавших, избили и связали мужа, женщину и их малолетних сына и дочь. После чего забрали деньги, ювелирные изделия, банковские карты и несколько единиц зарегистрированного оружия и скрылись.

Задержание злоумышленника

В результате полицейские вышли на след правонарушителей и задержали одного из них. Это уроженец Болградского района. При силовой поддержке батальона полиции особого назначения следователи провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых изъяли доказательства и орудия совершения преступления. Самого фигуранта правоохранители задержали в процессуальном порядке. Продолжаются поиски других участников преступления.

Какое наказание задержанному

Подозреваемому объявлено обвинение по статье разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением в жилище. Таким образом, ему грозит от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Другие преступления в Одесской области

Напомним, в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

Также мы писали, что в Одесском районе задержали двух насильников несовершеннолетних. Мужчины силой принуждали к сексуальным прихотям девушек-подростков.

Добавим, что в Одессе разоблачили двух молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении. Студенты с оружием отобрали вещи у прохожих и скрылись с места происшествия.

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