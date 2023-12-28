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В Одессе задержали правонарушителя, побившего мужчину по голове

28 декабря 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе задержали правонарушителя, побившего мужчину по голове
Мужчину задержали правоохранители. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина ударил пострадавшего по голове, что спровоцировало черепно-мозговую травму.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В одном из дворов в Пересыпском районе в первой половине дня между незнакомыми гражданами возник словесный конфликт. Спор перерос в драку, в ходе которой один мужчина нанес другому несколько ударов палкой по голове. После стычки злоумышленник и потерпевший разошлись, а уже дома последнему стало плохо. Это заметил его знакомый, с которым они вместе снимают жилье, и вызвал "скорую".

Какое наказание грозит

Правонарушителя удалось задержать на следующий день, пока ему объявили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины в умышленном тяжком телесном повреждении, то есть умышленном телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, полиция Одесчины сообщила о подозрении одному из фигурантов разбойного нападения на семью. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы за избиение и грабеж.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который убил односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.

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