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Погрожував пістолетом — на Одещині затримали чоловіка за замах на вбивство

15 грудня 2023 11:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Погрожував пістолетом — на Одещині затримали чоловіка за замах на вбивство
Чоловік погрожує пістолетом. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області викрили чоловіка, який погрожував односельцю вбивством. Правопорушник вистрілив з пістолета у землю, погрожуючи потерпілому.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

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Деталі інциденту

Мешканець Подільського району посварився під час спільного застілля зі знайомим чоловіком. Коли сварка переросла в штовханину, він пішов з місця події та через нетривалий проміжок часу повернувся з пістолетом.

Щоб довести свою перевагу, він вистрілив у землю, а потім, схопивши опонента за шию, приклав до неї небезпечний предмет та висловив словесну погрозу вбивством.

Ще один місцевий мешканець втрутився у конфлікт та врятував потерпілого. Після чого чоловік зателефонував у поліцію.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України у погрозі вбивством. Йому загрожує до двох років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, поліцейські провели розслідування та затримали місцевого жителя, підозрюваного у вбивстві його дружини. Злочинець жорстоко побив жінку та намагався приховати свої дії, стверджуючи, що вона виїхала за кордон. Йому загрожує тривалий термін ув'язнення.

Також ми писали, що в Одеській області викрили чоловіка, який убив односельця. Злочинець напідпитку наніс потерпілому травм, несумісних з життям, та зник з місця інциденту. 

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