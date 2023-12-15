Угрожал пистолетом — на Одесчине задержали мужчину за покушение на убийство

Мужчина угрожает пистолетом. Фото: pixabay

В Одесской области разоблачили мужчину, который угрожал односельчанину убийством. Правонарушитель выстрелил из пистолета в землю, угрожая потерпевшему.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

Житель Подольского района поругался во время совместного застолья со знакомым мужчиной. Когда ссора переросла в толкотню, он ушел с места происшествия и через непродолжительный промежуток времени вернулся с пистолетом.

Чтобы доказать свое преимущество, он выстрелил в землю, а затем, схватив оппонента за шею, приложил к ней опасный предмет и выразил словесную угрозу убийству.

Еще один местный житель вмешался в конфликт и спас потерпевшего. После чего мужчина позвонил в полицию.

Какое наказание грозит

Мужчина задержан и сообщил о подозрении по ч. 1 ст. 129 Уголовного кодекса Украины в убийстве. Ему грозит до двух лет заключения. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские провели расследование и задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве его супруги. Преступник жестоко избил женщину и пытался скрыть свои действия, утверждая, что она уехала за границу. Ему грозит длительный срок заключения.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который убил односельчанина. Подвыпивший преступник нанес потерпевшему травмы, несовместимые с жизнью, и скрылся с места инцидента.