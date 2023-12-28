Вдарила сусіда ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисницю

Ніж, яким жінка вдарила сусіда. Фото: Нацполіція

В Одесі на лаву підсудних відправили місцеву мешканку, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму сусіду. Жінка під час спільного застілля загадала старі образи та вдарила потерпілого ножем у живіт.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі інциденту

У селі вигода місцеві мешканці влаштували застілля в одному з будинків. Під час розпиття алкогольних напоїв між сусідами виникла сутичка, під час якої чоловік почав розмахувати дерев’яною палицею, а жінка взяла кухонний ніж та вдарила декілька разів гостя у живіт. Жінку затримали того ж дня.

Яке покарання загрожує

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду. Їй загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у спричинені тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік вдарив потерпілого по голові, після чого виникла черепно-мозкова травма.

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини. Місцевий мешканець заколов ножем сусіда та викинув тіло у Хаджибейський лиман.