Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Вдарила сусіда ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисницю arrow

Вдарила сусіда ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисницю

28 грудня 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Вдарила сусіда ножем у живіт — в Одесі затримали зловмисницю
Ніж, яким жінка вдарила сусіда. Фото: Нацполіція
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі на лаву підсудних відправили місцеву мешканку, яка завдала тяжких тілесних ушкоджень своєму сусіду. Жінка під час спільного застілля загадала старі образи та вдарила потерпілого ножем у живіт. 

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області. 

Читайте також:

Деталі інциденту

У селі вигода місцеві мешканці влаштували застілля в одному з будинків. Під час розпиття алкогольних напоїв між сусідами виникла сутичка, під час якої чоловік почав розмахувати дерев’яною палицею, а жінка взяла кухонний ніж та вдарила декілька разів гостя у живіт. Жінку затримали того ж дня. 

Яке покарання загрожує

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України правоохоронці скерували до суду. Їй загрожує до 8 років увʼязнення. Слідство триває. 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у спричинені тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік вдарив потерпілого по голові, після чого виникла черепно-мозкова травма. 

Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини. Місцевий мешканець заколов ножем сусіда та викинув тіло у Хаджибейський лиман. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі