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Ударила соседа ножом в живот — в Одессе задержали злоумышленницу

28 декабря 2023 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Ударила соседа ножом в живот — в Одессе задержали злоумышленницу
Нож, которым женщина ударила соседа. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе на скамью подсудимых отправили местную жительницу, которая нанесла тяжкие телесные повреждения своему соседу. Женщина во время совместного застолья вспомнила старые обиды и ударила потерпевшего ножом в живот.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали инцидента

В селе Выгода местные жители устроили застолье в одном из домов. Во время распития алкогольных напитков между соседями возникла потасовка, во время которой мужчина начал размахивать деревянной палкой, а женщина взяла кухонный нож и ударила несколько раз гостя в живот. Женщину задержали в тот же день.

Какое наказание грозит

Злоумышленницы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины правоохранители направили в суд. Ей грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина ударил пострадавшего по голове, после чего возникла черепно-мозговая травма.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Местный житель заколол ножом соседа и выбросил тело в Хаджибейский лиман.

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