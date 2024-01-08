Отомстила подруге за кражи — в Одесской области задержали подростка-убийцу

Правоохранители работают с поличным. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержана девочка, подозреваемая в убийстве подруги. Подросток несколько раз ударила потерпевшую ножом, после чего скрылась с места преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали убийства

14-летняя жительница Измаильского района на берегу Дуная убила ученицу параллельного класса. Она была обижена на подругу якобы из-за того, что потерпевшая постоянно ее обворовывала. Из последнего вроде бы присвоила копилку с деньгами. За это школьница решила отомстить убийством.

Тело через несколько дней нашел местный житель, который гулял с собакой и вызвал полицию.

Какое наказание грозит

Подростка задержали и сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители объявили в розыск сына судьи Киевского окружного админсуда Евгения Аблова, подозреваемого в убийстве человека. Это произошло во время отдыха в коттеджном комплексе в Одесской области.

Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили местную жительницу, которая нанесла тяжкие телесные повреждения своему соседу. Женщина во время совместного застолья вспомнила старые оскорбления и ударила пострадавшего ножом в живот.