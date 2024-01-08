Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Отомстила подруге за кражи — в Одесской области задержали подростка-убийцу arrow

Отомстила подруге за кражи — в Одесской области задержали подростка-убийцу

8 января 2024 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Отомстила подруге за кражи — в Одесской области задержали подростка-убийцу
Правоохранители работают с поличным. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержана девочка, подозреваемая в убийстве подруги. Подросток несколько раз ударила потерпевшую ножом, после чего скрылась с места преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали убийства

14-летняя жительница Измаильского района на берегу Дуная убила ученицу параллельного класса. Она была обижена на подругу якобы из-за того, что потерпевшая постоянно ее обворовывала. Из последнего вроде бы присвоила копилку с деньгами. За это школьница решила отомстить убийством.

Тело через несколько дней нашел местный житель, который гулял с собакой и вызвал полицию.

Какое наказание грозит

Подростка задержали и сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители объявили в розыск сына судьи Киевского окружного админсуда Евгения Аблова, подозреваемого в убийстве человека. Это произошло во время отдыха в коттеджном комплексе в Одесской области.

Также мы писали, что в Одессе на скамью подсудимых отправили местную жительницу, которая нанесла тяжкие телесные повреждения своему соседу. Женщина во время совместного застолья вспомнила старые оскорбления и ударила пострадавшего ножом в живот.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

Актуальное по теме