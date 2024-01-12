Вбив дівчину, а друг заховав тіло — на Одещині на лаву підсудних відправили злочинців

Суддя виносить вирок. Фото: pixabay

В Одеській області на лаву підсудних відправили двох чоловіків, яких підозрюють у вбивстві та нарузі над померлою дівчиною. За скоєне їм загрожує тривалий строк увʼязнення.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Деталі злочину

Влітку минулого року двоє хлопців посварилися з подругою під час застілля, у результаті якого один з чоловіків задушив потерпілу. Після чого зґвалтував мертве тіло. Його друг у нарузі участі не брав, проте після всього допоміг заховати тіло за сміттєвими баками у дворі будинку. Надалі товариші викинули речі вбитої і розійшлися по домівках.

Пізніше один зі злочинців втік до Миколаєва, де його затримали правоохоронці. Його товариша знайшли за місцем проживання у Чорноморську.

Яке покарання загрожує

Наразі чоловікові, який вбив та зґвалтував дівчину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 297 ККУ. Йому загрожує до 15 років увʼязнення.

Його товаришу повідомили про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 ККУ), що передбачає три роки за ґратами. Обидві справи скеровано до суду.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок місцевому мешканцю, якого підозрюють у побитті старенької. Чоловік завдав тілесних ушкоджень власній матері, прикутій до ліжка.