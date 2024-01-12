Убил девушку, а друг спрятал тело — на Одесчине на скамью подсудимых отправили преступников

Судья выносит приговор. Фото: pixabay

В Одесской области на скамью подсудимых отправили двоих мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали преступления

Летом прошлого года двое парней поссорились с подругой во время застолья, в результате которого один из мужчин задушил потерпевшую. После чего изнасиловал мертвое тело. Его друг в поругании не участвовал, однако после всего помог спрятать тело за мусорными баками во дворе дома. Впоследствии товарищи выбросили вещи убитой и разошлись по домам.

Позже один из преступников скрылся в Николаеве, где его задержали правоохранители. Его товарища нашли по месту жительства в Черноморске.

Какое наказание грозит

Мужчина, который убил и изнасиловал девушку, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 297 УК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Его товарищу сообщили о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УКУ), что предусматривает три года за решеткой. Оба дела направлены в суд.

Напомним, в Одессе вынесли приговор местному жителю, которого подозревают в избиении старушки. Мужчина нанес телесные повреждения собственной матери, прикованной к постели.