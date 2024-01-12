Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Убил девушку, а друг спрятал тело — на Одесчине на скамью подсудимых отправили преступников arrow

Убил девушку, а друг спрятал тело — на Одесчине на скамью подсудимых отправили преступников

12 января 2024 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Убил девушку, а друг спрятал тело — на Одесчине на скамью подсудимых отправили преступников
Судья выносит приговор. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области на скамью подсудимых отправили двоих мужчин, подозреваемых в убийстве и надругательстве над умершей девушкой. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали преступления

Летом прошлого года двое парней поссорились с подругой во время застолья, в результате которого один из мужчин задушил потерпевшую. После чего изнасиловал мертвое тело. Его друг в поругании не участвовал, однако после всего помог спрятать тело за мусорными баками во дворе дома. Впоследствии товарищи выбросили вещи убитой и разошлись по домам.

Позже один из преступников скрылся в Николаеве, где его задержали правоохранители. Его товарища нашли по месту жительства в Черноморске.

Какое наказание грозит

Мужчина, который убил и изнасиловал девушку, сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 297 УК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Его товарищу сообщили о подозрении в сокрытии особо тяжкого преступления (ч. 1 ст. 396 УКУ), что предусматривает три года за решеткой. Оба дела направлены в суд.

Напомним, в Одессе вынесли приговор местному жителю, которого подозревают в избиении старушки. Мужчина нанес телесные повреждения собственной матери, прикованной к постели.

Одесса
убийство
полиция
Одесская область
Криминал
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме