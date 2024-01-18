В Одессе прекратили деятельность мошеннического "колл-центра"

Правоохранители входят в офис. Фото: Нацполиция

Одесские правоохранители разоблачили подпольный "колл-центр", который занимался обманом людей. Мошенники обустроили офис в Приморском районе города.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали подпольной деятельности

Преступная группировка обустроила офис Sip-телефонией и электронно-вычислительной техникой. Звонили людям и выдавали себя за сотрудников банковских учреждений. Используя методы социальной инженерии, получали от собеседников персональные данные и информацию по их личным счетам и сразу же снимали с них средства.

Что изъяли во время обысков

35 компьютеров и ноутбуков,

мобильные телефоны,

другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Какое наказание грозит

Всем задержанным сообщили о подозрении по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили иждивенца исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Муж разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.

Также мы писали, что в Одесской области разоблачили организатора преступной группировки, занимавшейся сбытом боеприпасов. Иностранец продавал гранаты и патроны, вывозимые из зоны боевых действий.