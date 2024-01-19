"Продавала" одежду в Интернете — на Одесчине задержали несовершеннолетнюю мошенницу

Случай интернет-мошенничества. Фото: УНИАН

В Одесской области правоохранители разоблачили несовершеннолетнюю девочку, подозреваемую в мошенничестве . Подросток продавала в Интернете несуществующую одежду.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Детали мошеннической деятельности

17-летняя жительница Болградского района разместила в Интернете сообщение о продаже одежды, которой на самом деле не было. Во время общения с потенциальными покупателями договаривалась с ними о перечислении на карту средств за товар в полном объеме. А только обманутые люди присылали ей деньги — переставала выходить на связь. Таким образом девушка обманула шесть человек и нанесла им ущерб более шести тысяч гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-предпринимателя задержали и сообщили о подозрении по ч.ч. 1, 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Речь идет о завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничество, в частности, совершенное повторно. Ей грозит до 5 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, одесские правоохранители разоблачили подпольный колл-центр, который занимался обманом людей. Мошенники обустроили офис в Приморском районе города.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители разоблачили иждивенца исправительной колонии, который перед Новым годом продавал фейковые елки. Мужчина разместил объявление на одном из маркетплейсов в сети Интернет.