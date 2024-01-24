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Одесситка присвоила землю громады — какое наказание грозит

24 января 2024 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесситка присвоила землю громады — какое наказание грозит
Женщина на допросе у правоохранителей. Фото: Нацполиция
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе будут судить женщину, которая присвоила чужой участок земли. Жительница города подделала документы о строительстве магазина в Киевском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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Что известно об инциденте

Жительница Одессы предоставила правоохранителям документы о правособственности на магазин по улице Шишкина, в котором говорилось, что здание было построено в 1992 году. Но на самом деле сооружение появилось позже, а женщина подделала бумаги, чтобы присвоить участок площадью 78,8 квадратных метров.

Какое наказание грозит

Женщину задержали и сообщили о подозрении по части 3 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до трех лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

Также мы писали, что в Одессе разоблачили местного жителя, занимавшегося мошенничеством в Интернете. Мужчина опубликовал объявления о продаже мобильных телефонов, которых на самом деле не было.

Одесса
полиция
мошенничество
Одесская область
Криминал
Новости Одессы

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