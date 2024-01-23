В Одесі викрили мережу підпільних гральних закладів з мільйонними оборудками

Правоохоронці викрили підпільне казино. Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

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Що відомо про підпільну діяльність

Підпільна мережа функціонувала під виглядом діяльності "Клубу спортивного покеру". Четверо злочинців організували азартні ігри — кеш-гру в покер за кошти учасників гри. У ході гри адміністрація закладу відраховує з гравців від кожного "банку" комісію на користь грального закладу з метою отримання прибутку від проведення азартної гри.

Таким чином шахраї отримували кілька мільйонів "прибутку" на місяць. Обшуки були проведені в Одесі, Києві та Харкові.

Що вилучили під час обшуків

різну валюту готівкою в еквіваленті понад 1,3 млн грн,

чорнову бухгалтерію,

підрахунки доходу від гри в покер,

комп’ютерну техніку,

мобільні телефони фігурантів,

38 столів для гри в покер,

гральні карти та фішки.

Загальна сума майна склала майже 6 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Яке покарання загрожує

Всіх чотирьох організаторів схеми затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Їм загрожує до 15 років увʼязнення. Слідство триває.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань провело серію обшуків у рамках розслідування справи про діяльність онлайн-казино, які, ймовірно, пов'язані з російським букмекером. У центрі уваги слідства знаходяться онлайн-казино BuddyBet та PariWin, які мають прямі зв'язки з Parimatch, яка під санкціями.