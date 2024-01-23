В Одессе разоблачили сеть подпольных игорных заведений с миллионными сделками
Правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.
Что известно о подпольной деятельности
Подпольная сеть функционировала под видом деятельности "Клуба спортивного покера". Четверо преступников организовали азартные игры — кэш-игру в покер за счет участников игры. В ходе игры администрация заведения отчисляет из игроков от каждого "банка" комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры.
Таким образом мошенники получали несколько миллионов "прибыли" в месяц. Обыски были проведены в Одессе, Киеве и Харькове.
Что изъяли во время обысков
- разную валюту наличными в эквиваленте свыше 1,3 млн грн,
- черновую бухгалтерию,
- подсчеты дохода от игры в покер,
- компьютерная техника,
- мобильные телефоны фигурантов,
- 38 столов для игры в покер,
- игральные карты и фишки.
Общая сумма имущества составила около 6 миллионов гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Какое наказание грозит
Все четыре организатора схемы задержаны и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.
Напомним, Государственное бюро расследований провело серию обысков в рамках расследования дела о деятельности онлайн-казино, предположительно связанных с российским букмекером. В центре внимания следствия находятся онлайн-казино BuddyBet и PariWin, которые имеют прямые связи с Parimatch под санкциями.
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