В Одессе разоблачили сеть подпольных игорных заведений с миллионными сделками

Правоохранители разоблачили подпольное казино. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

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Что известно о подпольной деятельности

Подпольная сеть функционировала под видом деятельности "Клуба спортивного покера". Четверо преступников организовали азартные игры — кэш-игру в покер за счет участников игры. В ходе игры администрация заведения отчисляет из игроков от каждого "банка" комиссию в пользу игорного заведения с целью получения прибыли от проведения азартной игры.

Таким образом мошенники получали несколько миллионов "прибыли" в месяц. Обыски были проведены в Одессе, Киеве и Харькове.

Что изъяли во время обысков

разную валюту наличными в эквиваленте свыше 1,3 млн грн,

черновую бухгалтерию,

подсчеты дохода от игры в покер,

компьютерная техника,

мобильные телефоны фигурантов,

38 столов для игры в покер,

игральные карты и фишки.

Общая сумма имущества составила около 6 миллионов гривен. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Какое наказание грозит

Все четыре организатора схемы задержаны и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Им грозит до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Напомним, Государственное бюро расследований провело серию обысков в рамках расследования дела о деятельности онлайн-казино, предположительно связанных с российским букмекером. В центре внимания следствия находятся онлайн-казино BuddyBet и PariWin, которые имеют прямые связи с Parimatch под санкциями.