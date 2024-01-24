Вкрав гроші на ремонті укриття школи — в Одесі судитимуть підрядника

Укриття після ремонту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника підприємства, яке виграло тендер на ремонт укриття школи у Пересипському районі. Підрядник підробив документи та привласнив майже 300 тисяч гривень державних коштів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі злочинної схеми

Підрядник заволодів бюджетними коштами під час виконання робіт з поточного ремонту найпростішого укриття закладу загальної середньої освіти у Пересипському районі. Злочинець завищив обсяги фактично виконаних робіт, їх вартість та вартість використаних будівельних матеріалів, чим збільшив суму начебто витрачених коштів на ремонт бомбосховища. Таким чином він привласнив 277 тисяч гривень, а загальний ремонт обійшовся у 1,3 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

Наразі горе-підрядника затримали та повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Йому загрожує до 8 років увʼязнення. Крім того, також триває слідство стосовно інженера технагляду за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, правоохоронці затримали організаторів мережі підпільних гральних закладів, які "працювали" у найбільших містах України. Зокрема, у центральному районі Одеси припинили діяльність "покерної" з місячними мільйонними оборудками.

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