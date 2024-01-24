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Украл деньги на ремонте укрытия школы — в Одессе будут судить подрядчика

24 января 2024 14:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Украл деньги на ремонте укрытия школы — в Одессе будут судить подрядчика
Укрытие после ремонта. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя предприятия, выигравшего тендер на ремонт укрытия школы в Пересыпском районе. Подрядчик подделал документы и присвоил почти 300 тысяч гривен государственных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подрядчик завладел бюджетными средствами при выполнении работ по текущему ремонту простейшего укрытия заведения общего среднего образования в Пересыпском районе. Преступник завысил объемы фактически выполненных работ, их стоимость и стоимость использованных строительных материалов, чем увеличил сумму якобы потраченных средств на ремонт бомбоубежища. Таким образом, он присвоил 277 тысяч гривен, а общий ремонт обошелся в 1,3 миллиона гривен.

Какое наказание грозит

В настоящее время горе-подрядчика задержали и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины. Ему грозит до 8 лет тюрьмы. Кроме того, продолжается следствие в отношении инженера технадзора по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Напомним, правоохранители задержали организаторов сети подпольных игорных заведений, которые "работали" в крупнейших городах Украины. В частности, в центральном районе Одессы прекратили деятельность "покерной" с месячными миллионными сделками.

Также мы писали, что одесские правоохранители разоблачили подпольный колл-центр, который занимался обманом людей. Мошенники обустроили офис в Приморском районе города.

Одесса
ремонт
мошенничество
Одесская область
прокуратура
Новости Одессы
преступление
укрытия

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