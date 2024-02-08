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В Одесі зʼявиться парк Марка Твена — результати опитування

8 лютого 2024 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі зʼявиться парк Марка Твена — результати опитування
Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 46 топонімічних об'єктів міста.  

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" тривало місяць, долучилося до нього кілька тисяч громадян. 

Які результати

Найбільше перейменували вулиць у Приморському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви. 

В Одесі зʼявився парк Марка Твена

Одесити підтримали ідею щодо перейменування парку Горького у парк Марка Твена. Всього проголосували 273 людини, з яких 198 віддали голос "За". Також вулиці Ростовська та Курська стали  Маріупольською та Бахмутською. 

Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.

Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.

Одеса
Одеська область
опитування
вулиці
міська рада
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