В Одесі зʼявиться парк Марка Твена — результати опитування

Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 46 топонімічних об'єктів міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" тривало місяць, долучилося до нього кілька тисяч громадян.

Які результати

Найбільше перейменували вулиць у Приморському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.

В Одесі зʼявився парк Марка Твена

Одесити підтримали ідею щодо перейменування парку Горького у парк Марка Твена. Всього проголосували 273 людини, з яких 198 віддали голос "За". Також вулиці Ростовська та Курська стали Маріупольською та Бахмутською.

Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.

Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.