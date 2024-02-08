В Одесі зʼявиться парк Марка Твена — результати опитування
В Одесі завершилося голосування щодо перейменування вулиць. Загалом цього разу в переліку опинилося 46 топонімічних об'єктів міста.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Зазначимо, що опитування на порталі "Соціально активний громадянин" тривало місяць, долучилося до нього кілька тисяч громадян.
Які результати
Найбільше перейменували вулиць у Приморському районі міста. Цього разу усі запропоновані варіанти сподобалися одеситам, тож найближчим часом з'являться нові назви.
В Одесі зʼявився парк Марка Твена
Одесити підтримали ідею щодо перейменування парку Горького у парк Марка Твена. Всього проголосували 273 людини, з яких 198 віддали голос "За". Також вулиці Ростовська та Курська стали Маріупольською та Бахмутською.
Нагадаємо, на історико-топонімічній комісії ухвалили рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації.
Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.
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