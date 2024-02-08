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В Одессе появится парк Марка Твена — результаты опроса

8 февраля 2024 13:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе появится парк Марка Твена — результаты опроса
Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В общей сложности на этот раз в перечне оказалось 46 топонимических объектов города.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Отметим, что опрос на портале "Социально активный гражданин" длился месяц, присоединились к нему несколько тысяч граждан.

Какие результаты

Больше всего переименовали улицы в Приморском районе города. На этот раз все предложенные варианты понравились одесситам, так что в ближайшее время появятся новые названия.

В Одессе появился парк Марка Твена

Одесситы поддержали идею переименования парка Горького в парк Марка Твена. Всего проголосовало 273 человека, из которых 198 отдали голос "За". Также улицы Ростовской и Курской стали Мариупольской и Бахмутской.

Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.

Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

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