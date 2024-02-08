В Одессе появится парк Марка Твена — результаты опроса
В Одессе завершилось голосование по переименованию улиц. В общей сложности на этот раз в перечне оказалось 46 топонимических объектов города.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Отметим, что опрос на портале "Социально активный гражданин" длился месяц, присоединились к нему несколько тысяч граждан.
Какие результаты
Больше всего переименовали улицы в Приморском районе города. На этот раз все предложенные варианты понравились одесситам, так что в ближайшее время появятся новые названия.
В Одессе появился парк Марка Твена
Одесситы поддержали идею переименования парка Горького в парк Марка Твена. Всего проголосовало 273 человека, из которых 198 отдали голос "За". Также улицы Ростовской и Курской стали Мариупольской и Бахмутской.
Напомним, на историко-топонимической комиссии было принято решение создать парк "Славы и Воли". Он будет на месте сквера, расположенного вокруг здания облгосадминистрации.
Кроме того, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.
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