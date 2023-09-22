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В Одесі з’явиться парк "Слави і Волі": де саме

22 вересня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі з’явиться парк "Слави і Волі": де саме
Люди в парку. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 22 вересня, на історико-топонімічній комісії прийняли рішення створити парк "Слави і Волі". Він буде на місці скверу, що розташований навколо будівлі обласної адміністрації. 

Про це повідомив член історико-топонімічної комісії, в.о. заступника міського голови Олег Бриндак.

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"Наразі це сквер, але ми плануємо назвати його парком. Це територія навколо обласної адміністрації. А на іншій частині, яка дотична до вулиці Канатної, будується меморіал нашим захисникам. Сьогодні було прийнято рішення назвати весь цей парк "парком Слави і Волі". Це слова нашого гімну. Мені здається, це дуже вдала назва", — зазначив Олег Бриндак. 

Меморіал, який з’явиться в парку, матиме назву "Борцям за Україну". Загалом сьогодні в Одесі з’явилось три нові топонімічні назви. Всі вони пов’язані із героїчною боротьбою українського народу за свою незалежність, волю та свободу. 

Перейменування в Одесі

Нагадаємо, в парку Перемоги з’явиться алея на честь Служби безпеки України. Прапор СБУ замайорить вже 1 жовтня. Як називаються інші алеї, читайте в матеріалі

Крім того, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.

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