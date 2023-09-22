В одеському парку Перемоги з’явиться нова алея: на честь кого її назвуть
В парку Перемоги з’явиться алея на честь Служби безпеки України. Прапор СБУ замайорить вже першого жовтня.
Про це повідомив член історико-топонімічної комісії, в.о. заступника міського голови Олег Бриндак.
Алея СБУ в Одесі
"Було прийнято рішення дати назву одній з алей парку Перемоги на честь Служби безпеки України. Всі погодились одностайно, що сьогодні працівники СБУ на всіх фронтах воюють поряд з іншими представниками Збройних сил, а також виконують свої обов’язки в тилу", — зазначив Олег Бриндак.
Назви алей в парку Перемоги
Алеї в парку перемоги названі на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій. Люди підтримали таку ініціативу й понад 77% віддали свій голос "за".
Відтак, у парку Перемоги, 11 алей мають назви військових підрозділів та служб безпеки:
- Алея прикордонників
- Алея Національної гвардії України
- Алея Сил спеціальних операцій
- Алея волонтерів
- Алея сухопутних військ
- Алея військово-морських сил
- Алея десантно-штурмових військ
- Алея сил територіальної оборони
- Алея Національної поліції
- Алея Повітряних сил
Нагадаємо, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.