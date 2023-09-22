В одеському парку Перемоги з’явиться нова алея: на честь кого її назвуть

Парк Перемоги. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська

В парку Перемоги з’явиться алея на честь Служби безпеки України. Прапор СБУ замайорить вже першого жовтня.

Про це повідомив член історико-топонімічної комісії, в.о. заступника міського голови Олег Бриндак.

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"Було прийнято рішення дати назву одній з алей парку Перемоги на честь Служби безпеки України. Всі погодились одностайно, що сьогодні працівники СБУ на всіх фронтах воюють поряд з іншими представниками Збройних сил, а також виконують свої обов’язки в тилу", — зазначив Олег Бриндак.

Назви алей в парку Перемоги

Алеї в парку перемоги названі на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій. Люди підтримали таку ініціативу й понад 77% віддали свій голос "за".

Відтак, у парку Перемоги, 11 алей мають назви військових підрозділів та служб безпеки:

Алея прикордонників

Алея Національної гвардії України

Алея Сил спеціальних операцій

Алея волонтерів

Алея сухопутних військ

Алея військово-морських сил

Алея десантно-штурмових військ

Алея сил територіальної оборони

Алея Національної поліції

Алея Повітряних сил

Мапа парку із назвами алей. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.