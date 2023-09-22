В одесском парке Победы появится новая аллея: в честь кого ее назовут
В парке Победы появится аллея в честь Службы безопасности Украины. Флаг СБУ развевается уже первого октября.
Об этом сообщил член историко-топонимической комиссии, и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.
Аллея СБУ в Одессе
"Было принято решение дать название одной из аллей парка Победы в честь Службы безопасности Украины. Все согласились единодушно, что сегодня работники СБУ на всех фронтах воюют рядом с другими представителями Вооруженных сил, а также выполняют свои обязанности в тылу", — отметил Олег Брындак.
Названия аллей в парке Победы
Аллеи в парке победы названы в честь военных подразделений Украины, которые уже год защищают государство и охраняют покой. Люди поддержали такую инициативу и более 77% отдали свой голос "за".
Следовательно, в парке Победы, 11 аллей имеют названия военных подразделений и служб безопасности:
- Аллея пограничников
- Аллея Национальной гвардии Украины
- Аллея Сил специальных операций
- Аллея волонтеров
- Аллея сухопутных войск
- Аллея военно-морских сил
- Аллея десантно-штурмовых войск
- Аллея сил территориальной обороны
- Аллея Национальной полиции
- Аллея Воздушных сил
Напомним, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.