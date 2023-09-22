Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В одесском парке Победы появится новая аллея: в честь кого ее назовут arrow

В одесском парке Победы появится новая аллея: в честь кого ее назовут

22 сентября 2023 13:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В одесском парке Победы появится новая аллея: в честь кого ее назовут
Парк Победы. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В парке Победы появится аллея в честь Службы безопасности Украины. Флаг СБУ развевается уже первого октября.

Об этом сообщил член историко-топонимической комиссии, и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

Читайте также:

Аллея СБУ в Одессе

"Было принято решение дать название одной из аллей парка Победы в честь Службы безопасности Украины. Все согласились единодушно, что сегодня работники СБУ на всех фронтах воюют рядом с другими представителями Вооруженных сил, а также выполняют свои обязанности в тылу", — отметил Олег Брындак.

Названия аллей в парке Победы

Аллеи в парке победы названы в честь военных подразделений Украины, которые уже год защищают государство и охраняют покой. Люди поддержали такую инициативу и более 77% отдали свой голос "за".

Следовательно, в парке Победы, 11 аллей имеют названия военных подразделений и служб безопасности:

  • Аллея пограничников
  • Аллея Национальной гвардии Украины
  • Аллея Сил специальных операций
  • Аллея волонтеров
  • Аллея сухопутных войск
  • Аллея военно-морских сил
  • Аллея десантно-штурмовых войск
  • Аллея сил территориальной обороны
  • Аллея Национальной полиции
  • Аллея Воздушных сил
Карта парка с названиями аллей. Фото: Одесский городской совет
Карта парка с названиями аллей. Фото: Одесский городской совет

Напомним, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

None

Много чего везу: Зеленский рассказал Новини.LIVE о своих впечатлениях от визита в США

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз