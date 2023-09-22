В одесском парке Победы появится новая аллея: в честь кого ее назовут

Парк Победы. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

В парке Победы появится аллея в честь Службы безопасности Украины. Флаг СБУ развевается уже первого октября.

Об этом сообщил член историко-топонимической комиссии, и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

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"Было принято решение дать название одной из аллей парка Победы в честь Службы безопасности Украины. Все согласились единодушно, что сегодня работники СБУ на всех фронтах воюют рядом с другими представителями Вооруженных сил, а также выполняют свои обязанности в тылу", — отметил Олег Брындак.

Названия аллей в парке Победы

Аллеи в парке победы названы в честь военных подразделений Украины, которые уже год защищают государство и охраняют покой. Люди поддержали такую инициативу и более 77% отдали свой голос "за".

Следовательно, в парке Победы, 11 аллей имеют названия военных подразделений и служб безопасности:

Аллея пограничников

Аллея Национальной гвардии Украины

Аллея Сил специальных операций

Аллея волонтеров

Аллея сухопутных войск

Аллея военно-морских сил

Аллея десантно-штурмовых войск

Аллея сил территориальной обороны

Аллея Национальной полиции

Аллея Воздушных сил

Карта парка с названиями аллей. Фото: Одесский городской совет

Напомним, в Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.