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Бувалкіна замість Бочарова: в Одесі перейменували вулицю на честь Героя України

1 вересня 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі перейменували вулицю на честь Героя України
Вказівник вулиць. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі триває процес декомунізації назв вулиць. Історико-топонімічна комісія ухвалила рішення щодо перейменування вулиці Бочарова, що у Пересипському районі, на честь Героя України В'ячеслава Бувалкіна.

Про це під час засідання історико-топонімічної комісії повідомив її голова Олександр Бабіч. 

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За словами Бабіча, всього члени комісії ухвалили рішення рекомендувати депутатам на сесії перейменувати чотири вулиці на честь загиблих на фронті захисників України.

"У нас було бажання вулицю Бочарова перейменувати на В'ячеслава Бувалкіна, він там жив, це його рідна вулиця. Ми також хотіли, щоб вулиця Віталія Блажка з'явилася, пропонували вулицю Махачкалинську, тому що вона пов'язана з його біографією. Але заявники хотіли іншу вулицю. Принципово — вулиця буде, залишилося тільки з представниками ветеранських організацій вирішити, яка саме. Те ж саме з вулицею Валерія Самофалова — Героя України. Ми вирішили, що вулиця буде, потрібно тільки підібрати вулицю, яка буде гідна цієї назви", — розповів Бабич.

Які ще з'являться назви

Комісія розглянула пропозиції назвати топоніми іменами ще чотирьох загиблих воїнів, а саме:

  • Героїв України Віктора Оцерклевича та Святослава Алексапольського,  
  • воїнів "Азова" Артура Савельєва та Євгена Танцюри, посмертно нагороджених орденом "За Мужність" III ступеня.

Нагадаємо, в містах Болград, Арциз та смт Тарутине, що на Одещині, пройшов моніторинг виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За результатами перевірки Тарас Кремінь звернувся до Ради національної безпеки і оборони України, а також до Служби безпеки України.

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