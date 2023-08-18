РосЗМІ й не тільки: омбудсмен звернувся до РНБО та СБУ після перевірки Одещини

Тарас Кремінь. Фото: google

В містах Болград, Арциз та смт Тарутине, що на Одещині пройшов моніторинг виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За результатами перевірки Тарас Кремінь звернувся до Ради національної безпеки і оборони України, а також до Служби безпеки України.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови.

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Існує проблема порушення мовних норм у таких сферах, як публічне управління, охорона здоров'я, культура, транспорт, поштовий зв'язок та обслуговування. Важливо зауважити, що в правоохоронних органах, зокрема, національній поліції, порушень вимог мовного Закону не зафіксовано.

"Також в регіоні безперешкодно ретранслюються кремлівські телеканали. Поширення злочинної путінської пропаганди — загрозливий дестабілізуючий чинник. Домінування російської мови не просто порушує вимоги законодавства, обмежує права представників національних меншин, а й створює передумови для впливу держави-агресора. Громадяни України у фактичній ізоляції від загальнонаціонального інформаційного простору. Така ситуація — пряма загроза національній безпеці України", — наголосив Тарас Кремінь.

У сферах суспільного життя, які були проаналізовані, виявлено або порушення вимог мовного законодавства, або недостатню мовну компетентність у представників різних установ. Зокрема:

Недотримання вимог мовного законодавства було виявлено у діяльності 25 суб'єктів з 44 (56%);

Під час моніторингу виявлено 46 порушень;

Тарас Кремінь закликає звернути увагу на подолання наслідків русифікації регіону та сподівається на оперативну реакцію РНБО, СБУ та місцевої влади.

Нагадаємо, в Одесі за перше півріччя 2023 року порушили правила надання освітнього процесу українською мовою 11 навчальних закладів. Більшість яких була здійснена саме у ВНЗ.