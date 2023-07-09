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Одеські заклади освіти опинилися серед порушників мовного закону

9 липня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити скаржаться на заклади освіти міста
Проукраїнський мітинг. Фото: УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі за перше півріччя 2023 року порушили правила надання освітнього процесу українською мовою 11 навчальних закладів. Більшість яких була здійснена саме у ВНЗ.

Про це повідомила уповноважена з захисту української мови Ярослава Вітко-Присяжнюк.

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Мовна омбудсменка зазначила, що стосовно деяких ЗВО звернень було декілька. За результатами розгляду звернень було розпочато 4 заходи здійснення державного контролю та складено 4 протоколи про адміністративне правопорушення науково-педагогічними працівниками одеських вишів. А всього порушниками стали 8 закладів вищої освіти, що складає майже половину від усіх ВНЗ у місті.

"Ці цифри — це не просто про кількість порушень. Ці цифри, перш за все, про небайдужість та нетерпимість нашої молоді до порушення закону. Сьогодні студентство — це основний рушій суспільних змін, який прагне змінити нашу державу на краще й активно до цього долучається, адже питання освіти є стратегічним у формуванні української державності та розбудові України", — йдеться у повідомленні омбудсменки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у столиці знову мовний скандал. Охоронець київського магазину "Конфіскат" відмовився говорити з відвідувачами українською мовою.

Додамо, що відвідувачі кафе у Київській області влаштували "концерт" з російськими піснями. Вони виконували композиції Григорія Лєпса та виганяли людей, які були проти.

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