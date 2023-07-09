Одесситы жалуются на учебные заведения города

Проукраинский митинг. Фото: УНИАН

В Одессе за первое полугодие 2023 года нарушили правила предоставления образовательного процесса на украинском языке 11 учебных заведений. Большинство которых было осуществлено именно в вузе.

Об этом сообщила уполномоченная по защите украинского языка Ярослав Витко-Присяжнюк.

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Языковая омбудсменка отметила, что в отношении некоторых ЗВО обращений было несколько. По результатам рассмотрения обращений было начато 4 мероприятия по осуществлению государственного контроля и составлено 4 протокола об административном правонарушении научно-педагогическими работниками одесских вузов. А всего нарушителями стали 8 заведений высшего образования, что составляет почти половину всех вузов в городе.

"Эти цифры — это не просто о количестве нарушений. Эти цифры, прежде всего, о неравнодушии и нетерпимости нашей молодежи к нарушению закона. Сегодня студенчество — это основной двигатель общественных изменений, который стремится изменить наше государство к лучшему и активно к этому присоединяется, ведь вопрос образования является стратегическим в формировании украинской государственности и развитии Украины", — говорится в сообщении омбудсмена.

Напомним, ранее мы писали, что в столице снова языковой скандал. Охранник киевского магазина "Конфискат" отказался говорить с посетителями на украинском языке.

Добавим, что посетители кафе в Киевской области устроили "концерт" с российскими песнями. Они исполняли композиции Григория Лепса и выгоняли противников.