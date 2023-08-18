РосСМИ и не только: омбудсмен обратился в СНБО и СБУ после проверки Одесчины

Тарас Кремень. Фото: google

В городах Болград, Арциз и пгт Тарутино, что в Одесской области прошел мониторинг выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам проверки Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщил Уполномоченный по защите государственного языка.

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Существует проблема нарушения языковых норм в таких областях, как публичное управление, здравоохранение, культура, транспорт, почтовая связь и обслуживание. Важно отметить, что в правоохранительных органах, в частности национальной полиции, нарушений требований языкового Закона не зафиксировано.

"Также в регионе беспрепятственно ретранслируются кремлевские телеканалы. Распространение преступной путинской пропаганды — угрожающий дестабилизирующий фактор. Доминирование русского языка не просто нарушает требования законодательства, ограничивает права представителей национальных меньшинств, но и создает предпосылки для влияния государства-агрессора. Граждане Украины в фактической национальной информационного пространства. Такая ситуация — прямая угроза национальной безопасности Украины", — подчеркнул Тарас Кремень.

В сферах общественной жизни, которые были проанализированы, выявлено либо нарушение требований языкового законодательства, либо недостаточную языковую компетентность у представителей разных учреждений. В частности:

Несоблюдение требований языкового законодательства было выявлено в деятельности 25 субъектов из 44 (56%);

В ходе мониторинга выявлено 46 нарушений;

Тарас Кремень призывает обратить внимание на преодоление последствий русификации региона и надеется на оперативную реакцию СНБО, СБУ и местных властей.

Напомним, в Одессе за первое полугодие 2023 года нарушили правила предоставления образовательного процесса на украинском языке 11 учебных заведений. Большинство которых было осуществлено именно в вузе.