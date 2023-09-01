Бувалкина вместо Бочарова: в Одессе переименовали улицу в честь Героя Украины
В Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.
Об этом во время заседания историко-топонимической комиссии сообщил ее глава Александр Бабич.
По словам Бабича, всего члены комиссии приняли решение рекомендовать депутатам на сессии переименовать четыре улицы в честь погибших на фронте защитников Украины.
"У нас было желание улицу Бочарова переименовать в Вячеслава Бувалкина, он там жил, это его родная улица. Мы также хотели, чтобы улица Виталия Блажко появилась, предлагали улицу Махачкалинскую, потому что она связана с его биографией. Но заявители хотели другую улицу. Принципиально — улица будет, осталось только с представителями ветеранских организаций решить, какая именно. То же самое с улицей Валерия Самофалова — Героя Украины. Мы решили, что улица будет, нужно только подобрать улицу, которая будет достойна этого названия", — рассказал Бабич.
Какие еще появятся названия
Комиссия рассмотрела предложения назвать топоними именами еще четырех погибших воинов, а именно:
- Героев Украины Виктора Оцерклевича и Святослава Алексапольского,
- воинов "Азова" Артура Савельева и Евгения Танцуры, посмертно награжденных орденом "За Мужество" III степени.
Напомним, в городах Болград, Арциз и пгт Тарутино, что в Одесской области, прошел мониторинг выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам проверки Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в Службу безопасности Украины.