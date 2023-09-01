Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бувалкина вместо Бочарова: в Одессе переименовали улицу в честь Героя Украины arrow

Бувалкина вместо Бочарова: в Одессе переименовали улицу в честь Героя Украины

1 сентября 2023 13:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе переименовали улицу в честь Героя Украины
Указатель улиц. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе идет процесс декоммунизации названий улиц. Историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании улицы Бочарова в Пересыпском районе в честь Героя Украины Вячеслава Бувалкина.

Об этом во время заседания историко-топонимической комиссии сообщил ее глава Александр Бабич.

Читайте также:

По словам Бабича, всего члены комиссии приняли решение рекомендовать депутатам на сессии переименовать четыре улицы в честь погибших на фронте защитников Украины.

"У нас было желание улицу Бочарова переименовать в Вячеслава Бувалкина, он там жил, это его родная улица. Мы также хотели, чтобы улица Виталия Блажко появилась, предлагали улицу Махачкалинскую, потому что она связана с его биографией. Но заявители хотели другую улицу. Принципиально — улица будет, осталось только с представителями ветеранских организаций решить, какая именно. То же самое с улицей Валерия Самофалова — Героя Украины. Мы решили, что улица будет, нужно только подобрать улицу, которая будет достойна этого названия", — рассказал Бабич.

Какие еще появятся названия

Комиссия рассмотрела предложения назвать топоними именами еще четырех погибших воинов, а именно:

  • Героев Украины Виктора Оцерклевича и Святослава Алексапольского,
  • воинов "Азова" Артура Савельева и Евгения Танцуры, посмертно награжденных орденом "За Мужество" III степени.

Напомним, в городах Болград, Арциз и пгт Тарутино, что в Одесской области, прошел мониторинг выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам проверки Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в Службу безопасности Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

None

Политическое будущее Притулы: пойдет в Раду или снова будет бороться за кресло мэра Киева

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз