Експерт сказав, скільки часу потрібно для викорінення російських наративів з Одеси

Сергій Гуцалюк, начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Мешканці Одеси майже 30 років були об’єктом російських наративів. За даними Українського інституту національної пам'яті, щоб повністю розчистити голови місцевих жителів від маніпуляцій і неправдивої інформації може знадобитися щонайменше десять років.

Таку думку на брифінгу у Медіацентрі Україні – Одеса висловив начальник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

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Антиукраїнські наративи в Одесі

Експерт підкреслив, що відповідь на антиукраїнську пропаганду стала актуальною вже після окупації Криму та початку війни на Донбасі. Проте, навіть після зміни думки багатьох одеситів внаслідок подій 2014 року та воєнних дій, залишаються особи, що підтримують російські наративи.

"Антиукраїнська пропаганда постійно казала, що Одеса – руський город. Мешканці міста майже 30 років були об’єктом цих наративів. На жаль є люди, які ще до повномасштабного вторгнення розповсюджували російські наративи і які навіть досі у Верховній Раді. Але, повторюсь, багато одеситів змінили свою думку, зокрема після 24 лютого та останніх обстрілів міста. Є багато прикладів, коли одесити стають героями, захищаючи Україну", — зазначив Сергій Гуцалюк.

Абсолютно подолати вплив російської пропаганди, Сергій Гуцалюк вважає, що місту потрібно пройти ще довгий шлях, принаймні ще десять років. Особливий акцент він робить на тому, що наративи зі сторони Російської Федерації все ще залишаються в глибині думок та переконань деяких одеситів.

Перейменування вулиць

Окрім цього, Гуцалюк пропонує перейменувати деякі вулиці в Одесі на честь шести місцевих героїв, які відзначилися за час війни з Російською Федерацією. Ця ініціатива вже отримала підтримку та вже були подані списки вулиць на перейменування в міську раду Одеси.

Запропоноване перейменування вулиць Одеси на честь героїв, що отримали відзнаки за мужність у боротьбі з російською агресією, є частиною зусиль змінити суспільний дискурс та підвищити національну свідомість.

Нагадаємо, в Одесі можуть з’являтись вулиці на честь Героїв України та кавалерів ордену "За мужність". Всього перейменувати поки що планують шість топонімічних назв. Перелік читайте в матеріалі.

Зазначимо, в містах Болград, Арциз та смт Тарутине, що на Одещині, пройшов моніторинг виконання вимог Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". За результатами перевірки Тарас Кремінь звернувся до Ради національної безпеки і оборони України, а також до Служби безпеки України.