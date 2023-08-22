Эксперт сказал, сколько времени нужно для искоренения российских нарративов из Одессы

Сергей Гуцалюк, начальник Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Жители Одессы почти 30 лет являлись объектом российских нарративов. По данным Украинского института национальной памяти, чтобы полностью расчистить главы местных жителей от манипуляций и ложной информации, может понадобиться минимум десять лет.

Такое мнение высказал начальник Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти Сергей Гуцалюк.

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Антиукраинские нарративы в Одессе

Эксперт подчеркнул, что ответ на антиукраинскую пропаганду стал актуален уже после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Однако даже после изменения мнения многих одесситов в результате событий 2014 года и военных действий остаются лица, поддерживающие российские нарративы.

"Антиукраинская пропаганда постоянно говорила, что Одесса — русский огород. Жители города почти 30 лет были объектом этих нарративов. К сожалению, есть люди, которые еще до полномасштабного вторжения распространяли российские нарративы и даже до сих пор в Верховной Раде. Но, повторюсь, много одесситов изменили свое мнение, в частности после 24 февраля и последних обстрелов города. Есть много примеров, когда одесситы становятся героями, защищая Украину", — отметил Сергей Гуцалюк.

Абсолютно преодолеть влияние российской пропаганды Сергей Гуцалюк считает, что городу нужно пройти еще долгий путь, по крайней мере еще десять лет. Особый акцент он делает на том, что нарративы со стороны Российской Федерации все еще остаются в глубине мнений и убеждений некоторых одесситов.

Переименование улиц

Кроме того, Гуцалюк предлагает переименовать некоторые улицы в Одессе в честь шести местных героев, отличившихся за время войны с Российской Федерацией. Эта инициатива получила поддержку и уже были представлены списки улиц на переименование в городской совет Одессы.

Предложенное переименование улиц Одессы в честь героев, получивших награды за мужество в борьбе с российской агрессией, является частью усилий изменить общественный дискурс и повысить национальное сознание.

Напомним, в Одессе могут появляться улицы в честь Героев Украины и кавалеров ордена "За мужество". Всего переименовать пока что планируют шесть топонимических названий. Список читайте в материале.

Отметим, в городах Болград, Арциз и пгт Тарутино, что в Одесской области, прошел мониторинг выполнения требований Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". По результатам проверки Тарас Кремень обратился в Совет национальной безопасности и обороны Украины, а также в Службу безопасности Украины.