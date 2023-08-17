В Одесі пропонують перейменувати вулиці на честь Героїв України: перелік змін

Вказівник з назвами вулиць. Фото: google

В Одесі можуть з’являтись вулиці на честь Героїв України та кавалерів ордену "За мужність". Всього перейменувати поки що планують шість топонімічних назв.

Про це повідомив адвокат Артем Карташов.

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"Одесі міська рада має нарешті вшанувати у назвах вулиць конкретних військових! 9 років саботажу та більше як рок різного роду маніпуляцій зі сторони місцевої влади до цього дня залишають Одесу без вулиць, названих на честь загиблих після 24.02.2022 героїв цієї війни. Ні у мера, ні у ради чи історико-топонімічної комісії немає жодних перешкод, щоб вже найближчим часом ці пропозиції пройшли громадські обговорення і були проголосовані", — написав Артем Карташов.

Які вулиці пропонують перейменувати

вул. Жуковського — Віталія Блажко – майор, командир снайперської групи ОЗСП "Азов" загинув 08.05.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів. Захищав Україну з 2014 року.

– майор, командир снайперської групи ОЗСП "Азов" загинув 08.05.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів. Захищав Україну з 2014 року. вул. Генерала Бочарова — Владислава Бувалкіна – майстер-сержант СБУ, загинув 20.03.2022. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України. Захищав Україну з 2014 року.

– майстер-сержант СБУ, загинув 20.03.2022. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України. Захищав Україну з 2014 року. вул. Генерала Петрова — Дениса Максишко – старший лейтенант, командир батареї 28 ОМбР, загинув 14.03.2022 у селі Прибузьке на Миколаївщині. Герой України. захищав Україну з 2014 року.

– старший лейтенант, командир батареї 28 ОМбР, загинув 14.03.2022 у селі Прибузьке на Миколаївщині. Герой України. захищав Україну з 2014 року. вул. Маршала Говорова — Валерія Самофалова – матрос ВМС ЗС України, 137 ОБ морської піхоти, загинув 18.03.2022 у Миколаєві. Герой України. Під час бою вперше в історії російсько-української війни збив одразу 3 ворожих гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК "Ігла".

– матрос ВМС ЗС України, 137 ОБ морської піхоти, загинув 18.03.2022 у Миколаєві. Герой України. Під час бою вперше в історії російсько-української війни збив одразу 3 ворожих гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК "Ігла". вул. Черняховського — Артура Савельєва – старший солдат полку "Азов" загинув 02.03.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня.

– старший солдат полку "Азов" загинув 02.03.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня. вул. Посмітного — Євгенія Танцюри — головний сержант полку "Азов" загинув в ніч з 29 на 30.03.2022 боронячи Маріуполь. Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області триватиме до 10 вересня 2023 року. Всього перейменувати планують 49 об’єктів топоніміки в різних районах міста.