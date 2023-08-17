В Одесі пропонують перейменувати вулиці на честь Героїв України: перелік змін
В Одесі можуть з’являтись вулиці на честь Героїв України та кавалерів ордену "За мужність". Всього перейменувати поки що планують шість топонімічних назв.
Про це повідомив адвокат Артем Карташов.
"Одесі міська рада має нарешті вшанувати у назвах вулиць конкретних військових! 9 років саботажу та більше як рок різного роду маніпуляцій зі сторони місцевої влади до цього дня залишають Одесу без вулиць, названих на честь загиблих після 24.02.2022 героїв цієї війни. Ні у мера, ні у ради чи історико-топонімічної комісії немає жодних перешкод, щоб вже найближчим часом ці пропозиції пройшли громадські обговорення і були проголосовані", — написав Артем Карташов.
Які вулиці пропонують перейменувати
- вул. Жуковського — Віталія Блажко – майор, командир снайперської групи ОЗСП "Азов" загинув 08.05.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів. Захищав Україну з 2014 року.
- вул. Генерала Бочарова — Владислава Бувалкіна – майстер-сержант СБУ, загинув 20.03.2022. Кавалер орденів "За мужність" І, ІІ, ІІІ ступенів, Герой України. Захищав Україну з 2014 року.
- вул. Генерала Петрова — Дениса Максишко – старший лейтенант, командир батареї 28 ОМбР, загинув 14.03.2022 у селі Прибузьке на Миколаївщині. Герой України. захищав Україну з 2014 року.
- вул. Маршала Говорова — Валерія Самофалова – матрос ВМС ЗС України, 137 ОБ морської піхоти, загинув 18.03.2022 у Миколаєві. Герой України. Під час бою вперше в історії російсько-української війни збив одразу 3 ворожих гвинтокрили Мі-35 за допомогою ПЗРК "Ігла".
- вул. Черняховського — Артура Савельєва – старший солдат полку "Азов" загинув 02.03.2022 обороняючи Маріуполь. Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня.
- вул. Посмітного — Євгенія Танцюри — головний сержант полку "Азов" загинув в ніч з 29 на 30.03.2022 боронячи Маріуполь. Кавалер ордену "За мужність" ІІІ ступеня.
Нагадаємо, електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області триватиме до 10 вересня 2023 року. Всього перейменувати планують 49 об’єктів топоніміки в різних районах міста.