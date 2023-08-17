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В Одессе предлагают переименовать улицы в честь Героев Украины: список изменений

17 августа 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе предлагают переименовать улицы в честь Героев Украины: список изменений
Указатель с названиями улиц. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе могут появляться улицы в честь Героев Украины и кавалеров ордена "За мужество". Всего переименовать пока что планируют шесть топонимических названий.

Об этом сообщил адвокат Артем Карташов.

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"Одессе городской совет должен наконец почтить в названиях улиц конкретных военных! 9 лет саботажа и более года разного рода манипуляций со стороны местных властей по сей день покидают Одессу без улиц, названных в честь погибших после 24.02.2022 героев этой войны. Ни у мэра, ни у совета или историко-топонимической комиссии нет никаких препятствий, чтобы в ближайшее время эти предложения прошли общественные обсуждения и были проголосованы", — написал Артем Карташов.

Какие улицы предлагают переименовать

  • ул. Жуковского — Виталия Блажко – майор, командир снайперской группы ОЗСП "Азов" погиб 08.05.2022 обороняя Мариуполь. Кавалер орденов "За мужество" I, II, III степеней. Защищал Украину с 2014 года.
  • ул. Генерала Бочарова — Владислава Бувалкина — мастер-сержант СБУ, погиб 20.03.2022. Кавалер орденов "За мужество" I, II, III степеней, Герой Украины. Защищал Украину с 2014 года.
  • ул. Генерала Петрова — Дениса Максишко — старший лейтенант, командир батареи 28 ОМбР, погиб 14.03.2022 в селе Прибужское Николаевской области. Герой Украины. Защищал Украину с 2014 года.
  • ул. Маршала Говорова — Валерия Самофалова — матрос ВМС ВС Украины, 137 ОБ морской пехоты, погиб 18.03.2022 в Николаеве. Герой Украины. Во время боя впервые в истории российско-украинской войны сбил сразу 3 вражеских вертолета Ми-35 с помощью ПЗРК "Игла".
  • ул. Черняховского — Артура Савельева — старший солдат полка "Азов" погиб 02.03.2022 обороняя Мариуполь. Кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени.
  • ул. Посмитного — Евгения Танцуры — главный сержант полка "Азов" погиб в ночь с 29 на 30.03.2022, защищая Мариуполь. Кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени.

Напомним, электронное общественное обсуждение по переименованию объектов топонимики в Одесской области продлится до 10 сентября 2023 года. Всего переименовать планируют 49 объектов топонимики в разных районах города.

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