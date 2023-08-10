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В Одесі триває опитування щодо перейменування вулиць: як долучитись

10 серпня 2023 10:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі триває опитування щодо перейменування вулиць: як долучитись
Вказівник вулиць на розі Дерибасівської та Пушкінської. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Електронне громадське обговорення з питань перейменування об'єктів топоніміки в Одеській області триватиме до 10 вересня 2023 року. Всього перейменувати планують 49 об’єктів топоніміки в різних районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Які вулиці планують перейменувати

Найбільше перейменувань очікується в Київському районі, далі йдуть вже Пересипський та Приморський, а найменше в Хаджибейському. В переліку є вулиці Сєрова, Мінська та Композитора Глинки, крім того, проголосувати можна й за зміну назви парку Горького.  

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Як долучитись до голосування

Електронне обговорення здійснюється через спеціальний електронний сервіс "Громадське обговорення" на вебпорталі Одеської міської ради, який називається "Соціально активний громадянин". Процес обговорення відображається в режимі реального часу, щоб забезпечити прозорість та доступність інформації.

Для створення онлайн-кабінету на вебпорталі здійснюється реєстрація користувача із використанням електронної автентифікації користувача за допомогою кваліфікованого електронного підпису та заповнення на вебпорталі додаткових полів відповідної форми шляхом внесення такої інформації:

  • дата народження;
  • адреса місця проживання;
  • контактні дані для зв’язку з користувачем:

а) адреса електронної пошти;

б) номер мобільного телефону.

Електронне обговорення проводиться по кожному об’єкту топоніміки окремо шляхом вибору відповіді "Так" / "Ні" у спеціальній формі.

Нагадаємо, Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування близько 200 вулиць, які мають назви, що походять від російських та білоруських географічних найменувань, а також назв на честь російських військових та культурних діячів, які не мають жодного відношення до Одеси. Процес перейменування триватиме, де це можливо і не суперечить чинному законодавству, будуть використовуватися історичні назви.

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