Перейменували чи ні: в Одесі ухвалили рішення щодо назв двох районів

Депутати на сесії Одеської міської ради. Фото: Одеська міська рада

Питання перейменування двох районів Одесі викликало чимало дискусій в сесійній залі. Втім депутатам все ж вдалось ухвалити рішення.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.

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Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування Суворовського та Малиновського районів міста на Хаджибейський та Пересипський райони в рамках сесії, що відбулася сьогодні, 3 травня. Ідея перейменування районів була запропонована фракцією "Довіряй ділам", яка винесла питання на сесію. Проєкт рішення було опубліковано на сайті міської ради ввечері 2 травня, він містив пояснення, що такі назви рекомендувала історико-топонімічна комісія.

Одним із аргументів у підтримку перейменування було те, що нові назви відображатимуть історію та культуру міста більш точно, а також стануть частиною загальноєвропейської тенденції перейменування вулиць та районів на назви, які не пов'язані з ім'ям російських генералів.

Результати голосування одеських депутатів за перейменування. Фото: скриншот / Одеська міська рада — Трансляції

Думка одеситів

Голосування завершилося 29 квітня, о 10:00. Всього в опитуванні взяло участь понад 10 тис. містян. З невеликою, але перевагою, люди були проти перейменування Суворівського району.

"Перейменувати Суворовський район на Пересипський": за — 2 782, проти — 2 835;

"Перейменувати Малиновський район на Хаджибейський": за — 2 753, проти — 1 905.

Перейменування Суворовського району в Пересипський. Фото: скриншот

Перейменування Малиновського району в Хаджибейський. Фото: скриншот

Перейменування в Одесі

Українські Герої замість Олександрівського проспекту та площа Білої Акації перед Одеським театром музичної комедії — це лише декілька змін, які плануються в Одесі. Останнє опитування про перейменування вулиць міста викликало жваві дискусії, проте більшість із запропонованих змін були підтримані громадою.