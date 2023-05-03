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Перейменували чи ні: в Одесі ухвалили рішення щодо назв двох районів

3 травня 2023 16:32
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Перейменували чи ні: в Одесі ухвалили рішення щодо назв двох районів
Депутати на сесії Одеської міської ради. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Питання перейменування двох районів Одесі викликало чимало дискусій в сесійній залі. Втім депутатам все ж вдалось ухвалити рішення. 

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради. 

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Одеська міська рада ухвалила рішення про перейменування Суворовського та Малиновського районів міста на Хаджибейський та Пересипський райони в рамках сесії, що відбулася сьогодні, 3 травня. Ідея перейменування районів була запропонована фракцією "Довіряй ділам", яка винесла питання на сесію. Проєкт рішення було опубліковано на сайті міської ради ввечері 2 травня, він містив пояснення, що такі назви рекомендувала історико-топонімічна комісія.

Одним із аргументів у підтримку перейменування було те, що нові назви відображатимуть історію та культуру міста більш точно, а також стануть частиною загальноєвропейської тенденції перейменування вулиць та районів на назви, які не пов'язані з ім'ям російських генералів.

Результати голосування одеських депутатів за перейменування. Фото: скриншот / Одеська міська рада — Трансляції

Думка одеситів

Голосування завершилося 29 квітня, о 10:00. Всього в опитуванні взяло участь понад 10 тис. містян. З невеликою, але перевагою, люди були проти перейменування Суворівського району.

  • "Перейменувати Суворовський район на Пересипський": за — 2 782, проти — 2 835;
  • "Перейменувати Малиновський район на Хаджибейський": за — 2 753, проти — 1 905.
Перейменування Суворовського району в Пересипський. Фото: скриншот 
Перейменування Малиновського району в Хаджибейський. Фото: скриншот

Перейменування в Одесі

Українські Герої замість Олександрівського проспекту та площа Білої Акації перед Одеським театром музичної комедії — це лише декілька змін, які плануються в Одесі. Останнє опитування про перейменування вулиць міста викликало жваві дискусії, проте більшість із запропонованих змін були підтримані громадою.

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