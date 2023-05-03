Переименовали или нет: в Одессе приняли решение по названиям двух районов

Депутаты на сессии Одесского горсовета. Фото: Одесский городской совет

Вопрос переименования двух районов Одессы вызвал много дискуссий в сессионном зале. Впрочем, депутатам все же удалось принять решение.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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Одесский городской совет принял решение о переименовании Суворовского и Малиновского районов города в Хаджибейский и Пересыпский районы в рамках состоявшейся 3 мая сессии. Идея переименования районов была предложена фракцией "Доверяй делам", которая вынесла вопрос на сессию. Проект решения, опубликованный на сайте городского совета вечером 2 мая, он содержал объяснение, что такие названия рекомендовала историко-топонимическая комиссия.

Одним из аргументов в поддержку переименования было то, что новые названия будут отображать историю и культуру города более точно, а также станут частью общеевропейской тенденции переименования улиц и районов в названия, не связанные с именем российских генералов.

Результаты голосования одесских депутатов за переименование. Фото: скриншот / Одесский городской совет — Трансляции

Мнение одесситов

Голосование завершилось, 29 апреля, в 10.00. Всего в опросе приняло участие более 10 тыс. горожан. С небольшим, но преимуществом люди были против переименования Суворовского района.

"Переименовать Суворовский район на Пересыпский": за — 2 782, против — 2 835;

"Переименовать Малиновский район на Хаджибейский": за — 2753, против — 1905.

Переименование Суворовского района в Пересыпский. Фото: скриншот

Переименование Малиновского района в Хаджибейский. Фото: скриншот

Переименование в Одессе

Украинские Герои вместо Александровского проспекта и площадь Белой Акации перед Одесским театром музыкальной комедии — это всего несколько изменений, которые планируются в Одессе. Последний опрос о переименовании улиц города вызвал оживленные дискуссии, однако большинство из предложенных изменений были поддержаны громадой.