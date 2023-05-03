Майже дві тисячі ліфтів в Одесі потребують ремонту: скільки потрібно грошей

Ліфт у багатоповерхівці. Фото: В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Одеса потребує капітального ремонту для 1800 ліфтів у місті. Привести їх до ладу обійдеться бюджету у 2,7 млрд гривень.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.

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За словами директора департаменту міського господарства Наталії Мостовських місто може виділяти гроші тільки на капітальний ремонт та заміну ліфтів.Підтримання робочого стану та поточний ремонт згідно з законом мають виконувати ОСББ або домоуправлінні компанії разом із мешканцями будинку.

Не вистачає коштів та підрядників

Мостовських додала, що міськрада не може одразу забезпечити ремонт всіх ліфтів через відсутність необхідної кількості підрядників та грошей. Тому цільова програма, за зміну якої голосували депутати, буде розтягнута на кілька років до 2026 року.

"Кожен рік ми формуємо титул капітального ремонту ліфтів й проводимо роботи. Я хочу зауважити, що такі титули були б менші, якби організація, що управляє будинком виконувала б відповідно до наказу Кабінету міністрів правила обслуговування ліфтів", — зазначила Наталя Мостовських.

Однак, не виконуючи свої обов'язки щодо експлуатації, мешканці будинків стають перед великими фінансовими труднощами при поточному ремонті ліфтів.

Найголовніше з сьогоднішньої сесії

Сьогодні на сесії Одеської міської ради, з другої спроби проголосували "за" затвердження на посадах заступника та першого заступника Геннадія Труханова. Депутати підтримали дане питання одноголосно.

Одеса має виконати перелік рекомендацій від Комітету ЮНЕСКО до червня 2023 року. Деякі з них вимагають розширення об’єкта всесвітньої спадщини та виключення Одеського порту з цього списку.

Нещодавно стало відомо про зсув узвозу Маринеско, це може призвести до зупинки курсування трамвайного маршруту "Північ-Південь". Депутати зв’язують це із будівництвом, яке відбувається поруч. Втім вже новий заступник Труханова повідомив про виділення понад мільйона гривень на детальну експертизу.