Почти две тысячи лифтов в Одессе нуждаются в ремонте: сколько нужно денег

Лифт в многоэтажке. Фото: Вячеслав Ратинский / УНИАН

Одесса нуждается в капитальном ремонте для 1800 лифтов в городе. Привести их в порядок обойдется бюджету в 2,7 млрд гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания сессии Одесского городского совета.

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По словам директора департамента городского хозяйства Наталии Мостовских, город может выделять деньги только на капитальный ремонт и замену лифтов. Поддержание рабочего состояния и текущий ремонт согласно закону должны выполнять ОСМД или домоуправлении компании вместе с жителями дома.

Не хватает средств и подрядчиков

Мостовских добавила, что горсовет не может сразу обеспечить ремонт всех лифтов из-за отсутствия необходимого количества подрядчиков и денег. Поэтому целевая программа, за смену которой голосовали депутаты, будет растянута на несколько лет до 2026 года.

"Каждый год мы формируем титул капитального ремонта лифтов и проводим работы. Я хочу заметить, что такие титулы были бы меньше, если бы управляющие домом выполняли бы в соответствии с приказом Кабинета министров правила обслуживания лифтов", — отметила Наталья Мостовских.

Однако не выполняя свои обязанности по эксплуатации, жильцы домов становятся перед большими финансовыми трудностями при текущем ремонте лифтов.

Самое главное из сегодняшней сессии

Сегодня на сессии Одесского городского совета, со второй попытки проголосовали за утверждение на должностях заместителя и первого заместителя Геннадия Труханова. Депутаты поддержали этот вопрос единогласно.

Одесса должна выполнить список рекомендаций от Комитета ЮНЕСКО до июня 2023 года. Некоторые требуют расширения объекта всемирного наследия и исключения Одесского порта из этого списка.

Недавно стало известно о смещении спуска Маринеско, это может привести к остановке курсирования трамвайного маршрута "Север-Юг". Депутаты связывают это со строительством, которое проходит рядом. Впрочем, уже новый заместитель Труханова сообщил о выделении более миллиона гривен на детальную экспертизу.