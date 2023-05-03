Одеський порт хочуть виключити зі списку ЮНЕСКО

Вид на Одеський порт з висоти пташиного польоту. Фото: ДП "Одеський порт"

Одеса має виконати перелік рекомендацій від Комітету ЮНЕСКО до червня 2023 року. Деякі з них вимагають розширення об’єкта всесвітньої спадщини та виключення Одеського порту з цього списку.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання сесії Одеської міської ради.

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"Рекомендації стосують наступного: по-перше, розширення об’єкта всесвітньої спадщини до меж комплексної охоронної зони. По-друге, виключення Одеського порту з об'єкта ЮНЕСКО, але включення його до буферної зони – території навколо об’єкта, де будуть діяти обмеження щодо нового будівництва", — зазначив Геннадій Труханов.

Додатково, рекомендації вимагають посилення правового регулювання, щоб захистити об’єкт від неналежного містобудівного розвитку та удосконалити систему управління та моніторингу об’єкта. Мер Труханов закликав до розробки запобіжників, що дозволять блокувати спроби негативного впливу на об’єкт всесвітньої спадщини та запровадження такої системи управління і контролю, що не дозволить шкодити спадщині та сприятиме її збереженню.

Зазначимо, історичний центр Одеси під захистом ЮНЕСКО. До основного списку внесли вулиці, будівлі та інші об'єкти, які мають ознаки мультикультуралізму. Чи побачать одесити найближчим часом відремонтовані пам'ятки архітектури. Про це журналістам Новини.LIVE розказав експерт у сфері ЖКГ Валерій Матковський.

Крім того, у центрі міста з'явилася інформаційна табличка, яка присвячена включенню об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку Всесвітньої спадщини. Під час церемонії меру було вручено оригінал документа, що підтверджує новий статус.