ЮНЕСКО в Одесі: у місті з'явився ще один пам'ятний знак

Інформаційну табличку розмістили біля музею морського флоту

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

13 років боротьби й ось нарешті пам'ятники архітектури Одеси перебувають під захистом ЮНЕСКО. У центрі міста з'явилася інформаційна табличка, яка присвячена включенню об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку Всесвітньої спадщини. Під час церемонії меру було вручено оригінал документа, що підтверджує новий статус.

Журналісти Новини.LIVE побували на урочистій частині заходу.

Читайте також:

Шлях Одеси на шляху до ЮНЕСКО розпочався ще 2009 року. Але, по суті, більшу частину документів довелося робити в стислий термін і із залученням Європейських фахівців. До списку міжнародної спадщини місто потрапило за двома критеріями із семи — мультикультуралізм та генеральний план, який був розроблений Францом Де Воланом.

"Ми б хотіли затвердити те, наскільки необхідно захищати це все, у тому числі мову, пам'ятники архітектури, театри, пам'ять та музику. Також хочу зазначити, що цей особливий колорит дух міста Одеси, культурні зв'язки відомі далеко за межами України та Європи. Хочу сказати, що це важливо не лише для українців та європейців, а й для всього світу, оскільки Одеса є містом усього світу, де є багато національностей", — зазначила генеральна директорка ЮНЕСКО Одрі Азуле.

Менше ніж за рік Одеса підготувала та подала досьє на включення історичного центру до ЮНЕСКО. Прискорена процедура прийняття була викликана, зокрема, тим, що пам'ятки архітектури могли бути зруйновані внаслідок чергового обстрілу з боку росії.

"Весь світ побачив, що російські ракети, крім вбивства, знищили чимало історичних споруд і потрібно було захистити одеську спадщину, у створення якої брали участь французи, італійці, іспанці, єврей та представники багатьох національностей. Включення Одеси до основного списку ЮНЕСКО — це велика спільна перемога. Перемога над варварством", — заявив мер Одеси Геннадій Труханов.

За словами фахівців, захист ЮНЕСКО — це чинний механізм, який дозволить стримувати агресора. Інакше до нього буде вжито досить серйозних заходів.

"З військової точки зору, якщо вони щось знищать, то що потрапило до міжнародного списку ЮНЕСКО це буде великі наслідки мати на політику на міжнародні інституції це стане, у тому числі приводом виключити росію з організації об'єднаних націй", — зазначив менеджер проєкту з включення. Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Микола Вікнянський.

Приїзд високопоставлених гостей на відкриття пам'ятної таблички до Одеси — це вагома підтримка України загалом. Під час церемонії було відзначено, що для нашої країни це ще й символічно, оскільки 69 років тому 2 квітня Україна стала членом ЮНЕСКО. Сьогодні ця співпраця поширюється у науковій, освітній та культурній сферах. В урочистій обстановці меру міста було вручено оригінал сертифіката, що підтверджує включення центру до списку всесвітньої спадщини.

"Ми стали свідками історичного моменту, ми передали оригінал сертифіката, який підтверджує, що центр Одеси є частиною всесвітньої спадщини ЮНЕСКО під особливим протекторатом та охороною. Росія у своїй манері привітала приїзд високопоставлених гостей 17 шахедами, 14 з яких ми збили. ЮНЕСКО піклується освітою. Екологією, культурою та у всіх цих напрямках Росія з нами воює", — сказала Перша заступниця міністра закордонних справ України Єміні Джапарова.

Головне, що новий статус центру Одеси зовсім не означає, що тепер це буде музей просто неба — тут також будуть працювати бізнес, жити люди і їздити транспорт. Але будуть впроваджені нові правила, схожі на ті, що діють в інших містах Європи, де історичні центри увійшли до списку міжнародної спадщини.

"Хотілося б наголосити, що збереження архітектурного ансамблю Одеси це не лише про архітектуру та планування вулиць. Це насамперед про людей, традиції, оскільки всі вони є частиною нашої національної безпеки і саме за це, за українську ідентичність ми зараз ведемо війну. Не за території, а за право бути українцями на своїй землі", — заявила Заступниця міністра культури та інформаційної політики України Галина Григоренко.

Варто зазначити, що під охорону ЮНЕСКО потрапили лише частина центру Одеси та порт. Охоронна зона обмежена такими локаціями: ·

алея Суворовська;

пров. Нахімова;

парк Шевченка;

спуск Карантинний;

спуск Польський;

вул. Жуковського;

вул. Преображенська;

вул. Приморська;

вул. Садова;

пл. Соборна;

вул. Торгівельна.

У цих межах розташовано 42 пам'ятки культурної спадщини національного та місцевого значення.

Внесення до списку ЮНЕСКО дає доступ нашому місту до посиленої технічної та фінансової міжнародної допомоги. Україна може її попросити, щоб забезпечити захист Одеси. А у разі потреби — допомогти у відновленні нашого міста.