В Одесі встановлять табличку ЮНЕСКО: де саме

Відкриття заплановане вже наступного тижня

Одеський виконком визначив місце для встановлення інформаційної таблички про включення об'єкта "Історичний центр Одеси" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За дане питання проголосували одноголосно.

Про це Новини.LIVE дізнались із засідання виконавчого комітету.

Табличку мають встановити на розі вулиць Пушкінської та Ланжеронівської, біля будівлі музею Морського флоту. Планується організувати урочистий захід з нагоди відкриття таблички, до якого очікуються представники ЮНЕСКО, Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Відкриття таблички заплановано на 4 квітня, коли до Одеси прибуде Генеральний директор ЮНЕСКО.

Прийняли до охоронного списку ЮНЕСКО це лише початок шляху, хоча є перші кроки до визначання того, як захист має запрацювати. До того ж територію, яка має охоронятись, можуть збільшити.

Що підпадає під захист ЮНЕСКО

В офіційному досьє ЮНЕСКО не знайшлося місця державному прапору чи гербу України, однак є якір-серце, що створила студія російського дизайнера Артемія Лебедєва, який активно підтримує агресію рф.

Також входить не весь центр Одеси, а лише частина, згідно з планом містобудування де Волана. В структуру досьє увійшли пам'ятки архітектури, які демонструють мультикультуралізм міста. В охоронну зону, крім частин історичного центру міста, має увійти й порт.

Включення Одеси до списку ЮНЕСКО несе велику відповідальність перед світом. В охоронній зоні мають ще більше слідкувати за станом пам’яток. Крім того, хаотичній забудові має прийти кінець. Чи вірять в це люди, дізнавались Новини.LIVE.

Раніше ми писали, що Італія максимально сприяла включенню Одеси до Основного Списку ЮНЕСКО. Наразі міжнародні експерти допомагатимуть й у подальшій роботі із Всесвітньою спадщиною.