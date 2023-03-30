В Одессе установят табличку ЮНЕСКО: где именно

Открытие запланировано уже на следующей неделе

Одесский исполком определил место для установления информационной таблички о включении объекта "Исторический центр Одессы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За данный вопрос проголосовали единогласно.

Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета.

Табличку должны установить на пересечении улиц Пушкинской и Ланжероновской, возле здания музея Морского флота. Планируется организовать торжество по случаю открытия таблички, к которому ожидаются представители ЮНЕСКО, Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики, Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.

Открытие таблички запланировано на 4 апреля, когда в Одессу прибудет генеральный директор ЮНЕСКО.

Принятие в охранный список ЮНЕСКО — только начало пути, хотя есть первые шаги к определению того, как защита должна заработать. К тому же охраняемую территорию могут увеличить.

Что подпадает под защиту ЮНЕСКО

В официальном досье ЮНЕСКО не нашлось места государственному флагу или гербу Украины, однако есть якорь-сердце, которое создала студия российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего агрессию России.

Также входит не весь центр Одессы, а лишь часть согласно плану градостроительства де Волана. В структуру досье вошли памятники архитектуры, демонстрирующие мультикультурализм города. В охранную зону кроме частей исторического центра города должен войти и порт.

Включение Одессы в список ЮНЕСКО несет большую ответственность перед миром. В охранной зоне должны еще больше следить за состоянием достопримечательностей. Кроме того, хаотической застройке должен прийти конец. Верят ли в это люди, узнавали Новини.LIVE.

Ранее мы писали, что Италия максимально способствовала включению Одессы в Основной список ЮНЕСКО. Теперь международные эксперты будут помогать и в дальнейшей работе со Всемирным наследием.