В Одессе установят табличку ЮНЕСКО: где именно
Одесский исполком определил место для установления информационной таблички о включении объекта "Исторический центр Одессы" в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. За данный вопрос проголосовали единогласно.
Об этом Новини.LIVE узнали с заседания исполнительного комитета.
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Табличку должны установить на пересечении улиц Пушкинской и Ланжероновской, возле здания музея Морского флота. Планируется организовать торжество по случаю открытия таблички, к которому ожидаются представители ЮНЕСКО, Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики, Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО.
Открытие таблички запланировано на 4 апреля, когда в Одессу прибудет генеральный директор ЮНЕСКО.
Принятие в охранный список ЮНЕСКО — только начало пути, хотя есть первые шаги к определению того, как защита должна заработать. К тому же охраняемую территорию могут увеличить.
Что подпадает под защиту ЮНЕСКО
В официальном досье ЮНЕСКО не нашлось места государственному флагу или гербу Украины, однако есть якорь-сердце, которое создала студия российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего агрессию России.
Также входит не весь центр Одессы, а лишь часть согласно плану градостроительства де Волана. В структуру досье вошли памятники архитектуры, демонстрирующие мультикультурализм города. В охранную зону кроме частей исторического центра города должен войти и порт.
Включение Одессы в список ЮНЕСКО несет большую ответственность перед миром. В охранной зоне должны еще больше следить за состоянием достопримечательностей. Кроме того, хаотической застройке должен прийти конец. Верят ли в это люди, узнавали Новини.LIVE.
Ранее мы писали, что Италия максимально способствовала включению Одессы в Основной список ЮНЕСКО. Теперь международные эксперты будут помогать и в дальнейшей работе со Всемирным наследием.