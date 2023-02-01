Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

Історичний центр Одеси охоронятиметься відповідно до міжнародного законодавства

Включення Одеси до списку ЮНЕСКО несе велику відповідальність перед світом. В охоронній зоні мають ще більше слідкувати за станом пам’яток. Крім того, хаотичній забудові має прийти кінець.

Чи вірять в це люди, дізнавались Новини.LIVE.

В Одесі почнуть ремонтувати пам’ятки

У більшості одеситів все ж є надія, що ЮНЕСКО вирішить проблему з аварійним станом пам’яток архітектури. Охорона та нагляд міжнародної організації мають позитивно вплинути на зовнішній вигляд міста.

"Ця організація є охоронцем пам’яток, міст чи якихось пам’яток культури. Ми попали під охорону. Це охорона ЮНЕСКО, це признання світове. Тому я вважаю, що це, звичайно, добре", — ділиться одеситка Олена.

"Все, що я читав про ЮНЕСКО, було добре. Тому є надія, що трохи більше зберігатимуться або відновлюватимуться будівлі", — каже одесит Олексій.

Хтось неоднозначно ставиться до ЮНЕСКО. Все ж деякі одесити вважають, що якщо під захистом весь центр, то там немає місця демонтажу пам’ятників.

"З однієї сторони, це добре, а з іншої ми знищуємо пам’ятники. Немає різниці, яка була історія в минулому, вона вже була, і потрібно зберігати тоді все. Катерина ІІ чи Пушкін, немає різниці вони тут були, і вони залишаться в історії", — розповідає одесит Артем.

Були й ті, хто ще не розібрався з темою й не дуже розуміють, що саме це дасть місту. Проте люди все одно припускають, що місту це допоможе.

"Я не дуже розумію, що це означає, але зрозуміло, що це буде захист наших будівель. Я сподіваюсь, що у пам’яток не буде такого стану, в якому вони зараз. Роботи в місті ще дуже багато, адже гарні будівлі розвалюються. Це ненормально, і це провина нашої влади. Я сподіваюсь, ділянки в центрі продаватись не будуть, і це врятує від забудови", — розповідає одеситка Анна.

Забудові бути чи ні

Звісно, крім охорони існуючих пам’яток архітектури, потрапляння до всесвітньої спадщини має захистити й від хаотичної забудови. Втім, думки одеситів розділились, і хтось вважає, що від одеських забудовників не зможе вберегти навіть ЮНЕСКО.

"Одеса увійшла до ЮНЕСКО, нам є чим пишатись. В нашому місті є багато чого. Я думаю, що це допоможе захистити Одесу від забудови", — каже одеситка Віра.

"Забудовуватимуть завжди. Я думаю, що залишать тільки дуже старі будинки, але в нас є дуже багато аварійних будівель. Якби наш мер зробив фасади будинків, до нас би з усього світу приїжджали дивитись на цю красу", — ділиться одеситка Тетяна.

"Навряд чи забудови не буде. Я б хотіла, щоб так було, але я не вірю, що наша влада буде прислуховуватись і для них щось є авторитетом. Якщо хтось накине око на якусь ділянку… Тож важко повірити, що забудова зникне", — розповідає одеситка Наталя.

Нагадаємо, в офіційному досьє ЮНЕСКО не знайшлося місця державному прапору чи гербу України, однак є якір-серце, що створила студія російського дизайнера Артемія Лебедєва, який активно підтримує агресію рф.

Також входить не весь центр Одеси, а лише частина, згідно з планом містобудування де Волана. В структуру досьє увійшли пам'ятки архітектури, які демонструють мультикультуралізм міста.