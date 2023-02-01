Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО arrow

Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО

1 лютого 2023 19:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Забудові бути чи ні: як одесити ставляться до внесення міста під захист ЮНЕСКО
Історичний центр Одеси охоронятиметься відповідно до міжнародного законодавства
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Включення Одеси до списку ЮНЕСКО несе велику відповідальність перед світом. В охоронній зоні мають ще більше слідкувати за станом пам’яток. Крім того, хаотичній забудові має прийти кінець. 

Чи вірять в це люди, дізнавались Новини.LIVE.

Читайте також:

В Одесі почнуть ремонтувати пам’ятки

У більшості одеситів все ж є надія, що ЮНЕСКО вирішить проблему з аварійним станом пам’яток архітектури. Охорона та нагляд міжнародної організації мають позитивно вплинути на зовнішній вигляд міста. 

"Ця організація є охоронцем пам’яток, міст чи якихось пам’яток культури. Ми попали під охорону. Це охорона ЮНЕСКО, це признання світове. Тому я вважаю, що це, звичайно, добре", — ділиться одеситка Олена. 

"Все, що я читав про ЮНЕСКО, було добре. Тому є надія, що трохи більше зберігатимуться або відновлюватимуться будівлі", — каже одесит Олексій.

Хтось неоднозначно ставиться до ЮНЕСКО. Все ж деякі одесити вважають, що якщо під захистом весь центр, то там немає місця демонтажу пам’ятників. 

"З однієї сторони, це добре, а з іншої ми знищуємо пам’ятники. Немає різниці, яка була історія в минулому, вона вже була, і потрібно зберігати тоді все. Катерина ІІ чи Пушкін, немає різниці вони тут були, і вони залишаться в історії", — розповідає одесит Артем. 

Були й ті, хто ще не розібрався з темою й не дуже розуміють, що саме це дасть місту. Проте люди все одно припускають, що місту це допоможе.

"Я не дуже розумію, що це означає, але зрозуміло, що це буде захист наших будівель. Я сподіваюсь, що у пам’яток не буде такого стану, в якому вони зараз. Роботи в місті ще дуже багато, адже гарні будівлі розвалюються. Це ненормально, і це провина нашої влади. Я сподіваюсь, ділянки в центрі продаватись не будуть, і це врятує від забудови", — розповідає одеситка Анна.

Забудові бути чи ні

Звісно, крім охорони існуючих пам’яток архітектури, потрапляння до всесвітньої спадщини має захистити й від хаотичної забудови. Втім, думки одеситів розділились, і хтось вважає, що від одеських забудовників не зможе вберегти навіть ЮНЕСКО.

"Одеса увійшла до ЮНЕСКО, нам є чим пишатись. В нашому місті є багато чого. Я думаю, що це допоможе захистити Одесу від забудови", — каже одеситка Віра. 

"Забудовуватимуть завжди. Я думаю, що залишать тільки дуже старі будинки, але в нас є дуже багато аварійних будівель. Якби наш мер зробив фасади будинків, до нас би з усього світу приїжджали дивитись на цю красу", — ділиться одеситка Тетяна. 

"Навряд чи забудови не буде. Я б хотіла, щоб так було, але я не вірю, що наша влада буде прислуховуватись і для них щось є авторитетом. Якщо хтось накине око на якусь ділянку… Тож важко повірити, що забудова зникне", — розповідає одеситка Наталя. 

Нагадаємо, в офіційному досьє ЮНЕСКО не знайшлося місця державному прапору чи гербу України, однак є якір-серце, що створила студія російського дизайнера Артемія Лебедєва, який активно підтримує агресію рф.

Також входить не весь центр Одеси, а лише частина, згідно з планом містобудування де Волана. В структуру досьє увійшли пам'ятки архітектури, які демонструють мультикультуралізм міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:41 Одесит подав позов за використання його фото у Facebook: суд зобов'язав "Київстар" знайти порушника

19:20 Росатом знизив майже на 50% зарплати колаборантам на Запорізькій АЕС

19:18 Підробляли COVID-сертифікати і документи призовників: на Хмельниччині судитимуть злочинну групу

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

19:11 Еліна Світоліна закликала не допускати росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

18:50 Болгарія визнала Голодомор геноцидом українського народу

18:45 Подоляк звинуватив Ілона Маска у допомозі російській пропаганді

18:40 День обшуків: генпрокурор розповів, скільки чиновників сьогодні отримали підозри

18:36 Знижка 50% на оплату комуналки: хто має право та які умови

Новина з відео

19:14 СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Ексклюзив

17:40 KAZKA та MONATIK запалили на благодійному аукціоні, де вдалося зібрати 1 мільйон гривень: фоторепортаж

Новина з відео

17:15 Гороскоп на 2 лютого: Терезам — слухати внутрішній голос, Козерогам — спробувати нове

Новина з відео

15:20 Саакашвілі попросив у разі смерті поховати його в Україні

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

19:07 Втрати росіян у січні вдвічі побили рекорд смертей в Афганістані за 10 років: аналіз шокуючих цифр

17:25 "Вимоги часу такі, що кожна школа потребуватиме такого укриття", — у Харкові облаштували перше шкільне бомбосховище

Ексклюзив

16:00 Могилянка надихнула: в університеті Каразіна та академії Чайковського відмовилися від російської мови

Ексклюзив

15:25 Що може загрожувати організаторам п’яних секс-вечірок у Києві: коментар юриста

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Актуальне по темі

None 1 Лютий 19:41

Одесит подав позов за використання його фото у Facebook: суд зобов'язав "Київстар" знайти порушника

None 1 Лютий 18:52

Росатом знизив майже на 50% зарплати колаборантам на Запорізькій АЕС

None 1 Лютий 19:19

Підробляли COVID-сертифікати і документи призовників: на Хмельниччині судитимуть злочинну групу

None 1 Лютий 19:14

СБУ знешкодила у Києві банду рекетирів, яка діяла під виглядом добробатів

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB