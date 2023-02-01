Застройке быть или нет: как одесситы относятся к внесению города под защиту ЮНЕСКО

Исторический центр Одессы будет охраняться в соответствии с международным законодательством

Включение Одессы в список ЮНЕСКО несет большую ответственность перед миром. В охранной зоне должны еще больше следить за состоянием достопримечательностей. Кроме того, хаотической застройке должен прийти конец.

Верят ли в это люди, узнавали Новини.LIVE.

В Одессе начнут ремонтировать достопримечательности

У большинства одесситов все же есть надежда, что ЮНЕСКО решит проблему с аварийным состоянием памятников архитектуры. Охрана и надзор международной организации могут положительно повлиять на внешний вид города.

"Эта организация является охранником памятников, городов или каких-либо памятников культуры. Мы попали под охрану. Это охрана ЮНЕСКО, это мировое признание. Поэтому я считаю, что это, конечно, хорошо", — делится одесситка Елена.

"Все, что я читал о ЮНЕСКО, было хорошо. Поэтому есть надежда, что будут немного больше сохраняться или восстанавливаться здания", — говорит одессит Алексей.

Кто-то неоднозначно относится к ЮНЕСКО. Все же некоторые одесситы считают, что если под защитой весь центр, там нет места демонтажу памятников.

"С одной стороны, это хорошо, а с другой, мы уничтожаем памятники. Нет разницы, какая была история в прошлом, она уже была, и нужно хранить тогда все. Екатерина II или Пушкин — нет разницы они здесь были, и они останутся в истории", — рассказывает одессит Артем.

Были и те, кто еще не разобрался с темой и не очень понимают, что это даст городу. Однако люди все равно предполагают, что городу это поможет.

"Я не очень понимаю, что это значит, но понятно, что это будет защита наших зданий. Я надеюсь, что у памятников не будет такого состояния, в котором они сейчас. Работы в городе еще очень много, ведь красивые здания разваливаются. Это ненормально, и это вина нашей власти. Я надеюсь, участки в центре продаваться не будут, и это спасет от застройки", — рассказывает одесситка Анна.

Застройке быть или нет

Конечно, кроме охраны существующих памятников архитектуры, попадание во всемирное наследие должно защитить и от хаотической застройки. Впрочем, мнения одесситов разделились, и кто-то считает, что от одесских застройщиков не сможет уберечь даже ЮНЕСКО.

"Одесса вошла в ЮНЕСКО, нам есть чем гордиться. В нашем городе есть многое. Я думаю, что это поможет защитить Одессу от застройки", — говорит одесситка Вера.

"Застраивать будут. Я думаю, что оставят только очень старые дома, но у нас очень много аварийных зданий. Если бы наш мэр сделал фасады домов, к нам бы со всего мира приезжали смотреть на эту красоту", — делится одесситка Татьяна.

"Вряд ли застройки не будет. Я бы хотела, чтобы так было, но я не верю, что наша власть будет прислушиваться, и для них что-то является авторитетом. Если кто-то "положит глаз" на какой-то участок... Так что трудно поверить, что застройка исчезнет", – рРассказывает одесситка Наталья.

Напомним, в официальном досье ЮНЕСКО не нашлось места государственному флагу или гербу Украины, однако есть якорь-сердце, которое создала студия российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего агрессию рф.

Также входит не весь центр Одессы, а лишь часть согласно плану градостроительства де Волана. В структуру досье вошли памятники архитектуры, демонстрирующие мультикультурализм города.