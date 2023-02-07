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Італійські експерти допоможуть Одесі у подальшій роботі з ЮНЕСКО

7 лютого 2023 16:40
оновлено: 17:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Італійські експерти допоможуть Одесі у подальшій роботі з ЮНЕСКО
Історичний центр Одеси охороняється відповідно до міжнародного законодавства
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Італія максимально сприяла включенню Одеси до Основного Списку ЮНЕСКО. Наразі міжнародні експерти допомагатимуть й у подальшій роботі із Всесвітньою спадщиною.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Італійський досвід є надважливим для Одеси, адже наразі на території Італії перебуває найбільше об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більш того, велику кількість визначних пам’яток архітектури в Одесі було створено саме італійцями.

"На сесії ЮНЕСКО був справжній бій України та Одеси за нашу культурну спадщину. Представники рф намагалися виключити наше питання з порядку денного, але завдяки італійській делегації ми здобули перемогу! Ми не стріляли там зі зброї. Але ми боролися за наше майбутнє. Кожен на своєму місці сьогодні наближає нашу перемогу. Ще раз хочу подякувати вам за підтримку — вчора, сьогодні й завтра", — сказав Геннадій Труханов.

Що підпадає під захист ЮНЕСКО

В офіційному досьє ЮНЕСКО не знайшлося місця державному прапору чи гербу України, однак є якір-серце, що створила студія російського дизайнера Артемія Лебедєва, який активно підтримує агресію рф.

Також входить не весь центр Одеси, а лише частина, згідно з планом містобудування де Волана. В структуру досьє увійшли пам'ятки архітектури, які демонструють мультикультуралізм міста. В охоронну зону, крім частин історичного центру міста, має увійти й порт.

Включення Одеси до списку ЮНЕСКО несе велику відповідальність перед світом. В охоронній зоні мають ще більше слідкувати за станом пам’яток. Крім того, хаотичній забудові має прийти кінець. Чи вірять в це люди, дізнавались Новини.LIVE.

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