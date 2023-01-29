Як зміниться Одеса після включення до ЮНЕСКО?

Питання про включення комісія розглядала два дні

25 січня на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини прийняли рішення включити центр Одеси до ЮНЕСКО. Історична частина міста тепер буде під пильним захистом міжнародної організації.

А про те, як це рішення вплине на забудову центру міста, Новини.LIVE розповіла одеська архітекторка Марія Янушкевич.

Зазначимо, що зона, яка потрапила до списку, вимагає бережного ставлення до будинків від їхніх мешканців. Вона вимагає інвентаризації, має бути професійний розбір забудови — документ, де буде чітко прописано, в якому технічному стані забудова, для базового розуміння, що ми маємо консервувати та в майбутньому реставрувати.

"Треба зберегти історичне середовище — можливо, контроль міжнародного суспільства не дозволить проводити самовільні та кричущі дії, які ми спостерігали зовсім нещодавно", — наголосила архітекторка.

Також спеціалістка додала, що якихось зрушень та значних змін ми побачимо лише після перемоги. До ладу потрібно буде привести зовнішній і технічний стан історичних будівель.

"Треба прибрати всі сучасні надмірності, самовільні балкони й зовнішні блоки кондиціонерів. Мене як фахівця бісило, що людина викупає кілька приміщень, що виходять на фасад, і навколо них робить інше оздоблення. Всі елементи, яких не повинно бути, мають прибрати", — додала Марія Янушкевич.

Що підпадає під захист ЮНЕСКО

В офіційному досьє ЮНЕСКО не знайшлося місця державному прапору чи гербу України, однак є якір-серце, що створила студія російського дизайнера Артемія Лебедєва, який активно підтримує агресію рф.

Також входить не весь центр Одеси, а лише частина, згідно з планом містобудування де Волана. В структуру досьє увійшли пам'ятки архітектури, які демонструють мультикультуралізм міста.

Нагадаємо, 11 жовтня Україна офіційно передала на розгляд ЮНЕСКО номінаційний файл "Історичний центр міста-порту Одеси" для включення до списку Всесвітньої спадщини.

Також Президент України Володимир Зеленський закликав ЮНЕСКО щодо включення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини. Він наголосив на важливості розширення спільних зусиль для захисту культурної спадщини України через щоденну загрозу з боку рф.