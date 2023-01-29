Как изменится Одесса после включения в ЮНЕСКО?

Одесса — под защитой ЮНЕСКО: архитектор объяснила, как это повлияет на застройку города
25 января на 18-й внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия приняли решение включить центр Одессы в ЮНЕСКО. Историческая часть города теперь будет под защитой международной организации.
А о том, как это решение повлияет на застройку центра города Новини.LIVE рассказала одесская архитектор Мария Янушкевич.
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Отметим, что попавшая в список зона требует бережного отношения к домам от их жителей. Она требует инвентаризации, должен быть профессиональный разбор застройки — документ, где будет четко прописано, в каком техническом состоянии застройка, для базового понимания, что мы должны консервировать и в будущем реставрировать.
"Нужно сохранить историческую среду — возможно, контроль международного общества не позволит проводить самовольные и вопиющие действия, которые мы наблюдали совсем недавно", — подчеркнула архитектор.
Также специалист добавила, что каких-то сдвигов и значительных изменений мы увидим только после победы. В строй нужно будет привести внешнее и техническое состояние исторических построек.
"Надо убрать все современные излишества, самовольные балконы и внешние блоки кондиционеров. Меня как специалиста бесило, что человек выкупает несколько выходящих на фасад помещений и вокруг них делает другую отделку. Все элементы, которых не должно быть, должны убрать", — добавила Мария Янушкевич.
Что подпадает под защиту ЮНЕСКО
В официальном досье ЮНЕСКО не нашлось места государственному флагу или гербу Украины, однако есть якорь-сердце, которое создала студия российского дизайнера Артемия Лебедева, активно поддерживающего агрессию россии.
Также входит не весь центр Одессы, а лишь часть согласно плану градостроительства де Волана. В структуру досье вошли памятники архитектуры, демонстрирующие мультикультурализм города.
Напомним, 11 октября Украина официально передала на рассмотрение ЮНЕСКО номинационный файл "Исторический центр города-порта Одессы" для включения в список Всемирного наследия.
Также Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЮНЕСКО по включению исторического центра Одессы в список Всемирного наследия. Он отметил важность расширения совместных усилий для защиты культурного наследия Украины из-за ежедневной угрозы со стороны россии.